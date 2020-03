Huawei P40 et P40 Pro : caméra double poinçon et bordures extra-fines au programme

Le leaker réputé Evan Glass vient de publier sur son Twitter de nouvelles images des Huawei P40 et P40 Pro. C’est l’occasion parfaite pour constater les différences de design entre les deux appareils. On retrouve bien la double caméra frontale en poinçon sur les deux smartphones. La surprise vient en revanche de l’écran.

Le leaker Evan Glass frappe encore. Après avoir dévoilé un arc-en-ciel mettant en avant les trois variantes du Huawei P40, l’informateur publie de nouvelles images des futurs flagships de la marque sur son compte Twitter. À l’inverse des précédents visuels qui avaient fuité sur la toile, ceux-là nous permettent enfin d’admirer la face avant des deux appareils.

Et s’il était compliqué de différencier les différentes variantes par leur face arrière, les deux appareils marquent clairement leur singularité sur la face avant. Tout comme le P30 et P30 Pro, les Huawei P40 et P40 Pro se distinguent par des formats d’écrans propres. Ainsi, le P40 Pro impressionne avec des bordures supérieures et inférieures très prononcées et quasiment invisibles. Le P40 adopte quant à lui un écran aux bordures assez fines, qui rappellent celles du P30.

Par ailleurs et si vous êtes un peu observateur, vous avez remarqué sur l’image du P40 Pro l'emplacement du lecteur d'empreintes digitales. Huawei semble avoir décidé de changer la position du capteur, bien plus centrée sur l’écran qu’auparavant. Pour rappel, le lecteur se situe au bas de la dalle sur les P30 et P30 Pro.

Aucun signe en revanche du capteur sur le visuel du P40, ce qui suggère qu’il sera soit situé à l’arrière ou sur les côtés de l’appareil. Néanmoins, les précédentes rumeurs laissaient entendre que le P40 aurait bien un lecteur d'empreintes sous l’écran. À vérifier lors d’une prochaine prise en main du P40.

Pour l’heure, les Huawei P40 et P40 Pro devraient être présentés officiellement le 26 mars 2020 via une vidéo diffusée en ligne. En raison de l’épidémie de Covid-19, le constructeur a du abandonner sa conférence prévue initialement à Paris à la même date.

Source : Evan Glass