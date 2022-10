Overwatch 2 : Blizzard refuse de rembourser les joueurs ruinés par un bug

Ce week-end, de nombreux joueurs sur Overwatch 2 ont constaté avec effarement que leurs crédits ont été entièrement utilisés pour acheter des skins à leur insu. En cause, un bug avec le chat du jeu. Et si le problème est maintenant corrigé, Blizzard a annoncé qu'il ne comptait pas rembourser les joueurs lésés.

Le lancement d'Overwatch 2 a été entaché par de nombreux problèmes, c'est le moins qu'on puisse dire. Entre les attaques DDOS qui ont paralysé les serveurs, la disparition subite d'objets et de la progression de certains joueurs, et la polémique autour du nouveau système anti-triche SMS Protect, on a connu démarrage plus heureux.

Mais ce n'est pas tout, puisque plusieurs joueurs ont constaté avec effarement ce week-end que leur porte-monnaie de crédits in-game avait été vidé. En effet, un bug dépensait automatiquement la monnaie des joueurs pour acheter des skins de personnages. De nombreux utilisateurs ont évoqué ce problème sur Reddit et sur les réseaux sociaux.

Comme ils l'expliquent, il s'agit d'un bug au niveau du chat du jeu qui considère le texte tapé comme des commandes dans la navigation des menus du jeu. “Malheureusement, pour débloquer un skin, il suffit d'appuyer deux fois sur la barre d'espace, ce qui peut se produire en une fraction de seconde lorsque vous appuyez dessus des dizaines de fois par phrase”, détaille l'utilisateur Raindrac sur Reddit.

A lire également : Call of Duty Modern Warfare 2 va imposer le même système de vérification par téléphone qu’Overwatch 2

Blizzard est formel, pas de remboursement

Naturellement, le joueur a fait part de sa mésaventure à Blizzard, dans l'espoir d'obtenir un remboursement des sommes perdues à cause de ce bug. Autant dire que la réponse de l'éditeur américain ne fut pas celle espérée. “Après analyse, nous ne sommes pas en mesure d'offrir un remboursement ou toute autre compensation pour les déblocages effectués avec la monnaie in-game d'Overwatch 2. Tous ces déblocages sont pensés pour être définitifs”, affirme l'entreprise.

Dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 octobre 2022, Blizzard a publié un correctif qui semble avoir réglé le problème. Néanmoins, le patchlog publié par les développeurs n'évoque à aucun moment le bug des skins… Il faut maintenant croiser les doits et espérer que l'éditeur se décidé à faire un geste pour les utilisateurs et utilisatrices touchés.

Source : Polygon