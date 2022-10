Microsoft Office s’appelle désormais Microsoft 365, c’est la fin d’une époque

Microsoft Office change de nom ! C'est une petite révolution dans les bureaux tant le nom était devenu synonyme de productivité et de travail. Avec cette nouvelle image, Microsoft confirme que le Cloud et l'accessibilité sont devenus ses priorités.

Après avoir officialisé ses nouveaux ordinateurs Surface, annoncé la compatibilité de XBox Gaming Cloud, sa plateforme de streaming de jeux vidéo, avec les processeurs ARM, ou encore présenté son intégration dans Horizons World, le monde virtuel selon Meta, Microsoft annonce que sa célèbre suite logicielle Office change de nom. Il faudra désormais l’appeler Microsoft 365.

Microsoft Office fait figure d’ancêtre dans le paysage informatique actuel. La suite logicielle de productivité de la firme de Redmond est apparue sur les PC en novembre 1990, et bien qu’elle ait subi maintes refontes, elle n’en a jamais disparu. Bien au contraire, c’est devenu un outil omniprésent dans nos vies professionnelles. Si vous travaillez dans un bureau, il y a de fortes chances pour que vous utilisiez Excel, Word, ou PowerPoint.

Microsoft opère un changement d'image, adieu Office, bonjour Microsoft 365

En trente deux ans d’existence, Office s’est agrandi avec l’adjonction de nouveaux programmes : OneNote, SharePoint, Outlook, la liste est longue. Il a survécu à tous les changements technologiques de ces trois dernières décennies : apparition d’Internet, démocratisation des smartphones et des tablettes, généralisation du Cloud. Preuve que la suite logicielle est disponible sur tous les supports, Meta et Microsoft se sont associé pour proposer Office et Teams en réalité virtuelle !

Pour ceux qui ont le plaisir de travailler avec les logiciels de la marque au quotidien, l’expérience ne changera pas. Microsoft déclare ainsi sur son site que dans les prochains mois, Office.com, l’application mobile Office et les apps Office pour Windows seront réunis dans un programme Microsoft 365, avec une nouvelle icône, un nouveau look et encore plus de fonctionnalités. Le changement de marque sera progressif. Il commencera par l’application en ligne en novembre, et sera achevé en janvier prochain, sur les apps mobiles.

Microsoft utilisera Microsoft 365 comme un hub réunissant toutes les applications et à partir duquel il sera possible de communiquer avec les collègues et d’organiser son travail. Les utilisateurs les plus nostalgiques, ou ceux qui n’aiment pas passer par Internet pour travailler peuvent encore acheter Office 2021. Cette suite logicielle ne sera cependant plus mise à jour à l’avenir et ne propose bien évidemment aucune des fonctionnalités de communication et de partage de Microsoft 365.