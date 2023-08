Cette IA clone votre voix pour doubler des vidéos, plus besoin de s’enregistrer

En utilisant l'intelligence artificielle, le service en ligne Augie clone votre voix pour générer des doublages ou commentaires vidéo sans que vous ayez à les enregistrer vous-même.

Il ne se passe pas un jour sans que l'on apprenne que l'intelligence artificielle permet quelque chose de nouveau, ou en tous cas de faciliter une tâche que l'humain fait déjà. Ici, un nouvel outil proposé par la plate-forme Aug X, spécialisée dans la création de vidéos via IA, pourrait grandement impacter le travail des doubleurs. Plutôt destiné aux professionnels, Augie, c'est son nom, permet de cloner votre voix afin de générer à votre place la narration d'une vidéo. Finies les heures passées en studio d'enregistrement.

Le fondateur d'Aug X, Jeremy Toeman, explique qu'il en a eu l'idée en constatant que beaucoup de personnes n'aimaient pas parler dans un micro. “Vous seriez surpris du nombre de personnes ayant utilisé notre fonction de clonage vocal et qui sont venues nous remercier parce qu'elles n'aimaient pas enregistrer une narration”. Pour fonctionner, Augie n'a besoin que d'un court enregistrement de votre voix. L'IA s'occupe du reste.

Une intelligence artificielle imite votre voix pour doubler des vidéos à votre place

Une fois le texte à lire transmis à Augie, il suffit de choisir sa voix ou l'une de celles disponibles dans une base de données. Le script est lu selon le ton sélectionné, enthousiaste, sérieux, mystérieux… En fonction de la vidéo. Aug X a pensé aux éventuels abus d'un tel système. Ainsi, une voix enregistrée n'est disponible que sur le compte individuel de la personne concernée. Cela veut dire que si votre collègue veut utiliser votre voix, il devra vous demander d'en enregistrer un extrait sur son propre compte.

De plus, les utilisateurs ne peuvent pas transmettre directement un enregistrement. Il doit se faire “en direct” sur l'outil via un micro (faire jouer un fichier audio ne fonctionne pas). La plate-forme évite ainsi les arnaques consistant à imiter une voix au téléphone pour soutirer de l'argent, entre autres. Reproduire une voix grâce à l'intelligence artificielle n'est pas une nouveauté en soi. Apple veut que les iPhone répondent aux appels à votre place par exemple. Et si de tels outils facilitent en effet le travail de certains secteurs professionnels, il est important de s'assurer qu'ils ne conduiront pas à la suppression pure et simple des métiers de doubleurs et narrateurs.

