Outlook : Microsoft corrige enfin ce bug hyper agaçant, il était temps

Microsoft vient de corriger un bug plutôt gênant sur Outlook. En effet, depuis quelques temps, il était impossible de répondre à un mail contenant de longs liens. Au lieu de procéder à l'envoi, un message d'erreur s'affichait.

Alors que Gmail vient tout juste de débarquer dans l'application Outlook sur Windows, un bug agace les utilisateurs depuis quelques temps maintenant. En effet, lorsque vous répondez à un mail contenant de longs liens dans le corps, il était possible d'avoir le message d'erreur suivant : “Impossible d'envoyer cet élément”.

D'après Microsoft, Outlook affiche cette erreur lorsque le 2084e caractère d'un lien est un caractère d'échappement. Rappelons qu'en informatique, un caractère d'échappement est un caractère qui déclenche une interprétation alternative du ou des caractères qui le suivent, comme \\ par exemple.

Un souci avec les longues URL sur Outlook

Comme le précise le constructeur, cette situation peut se produire avec des URL longues et lorsqu'elle est traitée avec des liens fiables. Lorsque des liens fiables encapsulent l'URL, elle dépasse la limite d'Outlook 2084 pour les URL. Résultat, l'URL est tronquée.

Notez qu'il existe d'autres conséquences courantes liées à ce problème :

Les URL sont tronquées et, lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez voir une erreur 404

Lorsque vous cliquez sur un lien, Microsoft Defender peut afficher un message d'erreur “Impossible de charger la page à laquelle vous essayez d'accéder” et ” En raison d'une erreur interne, cette page web n'a pas pu être chargée. Nous vous recommandons de fermer cette page“

Microsoft a enfin corrigé le problème

Si vous êtes victime de ce problème, bonne nouvelle toutefois. En effet, Microsoft vient de corriger ce bug via une nouvelle mise à jour pour Outlook Desktop et Windows. Selon la firme de Redmond, ce bug n'existe plus sur la version 16116.10000 d'Outlook Desktop.

Pour mettre fin à ce souci, Microsoft a opté pour une solution simple, mais efficace : augmenter la limite d'URL de 2084 à 8192 caractères. Précisons que cette mise à jour est disponible depuis le 4 avril 2023. Concernant le canal Entreprise en revanche, le correctif sera déployé avec la dernière build 2302.

Pour rappel, ce n'est pas la première fois qu'Outlook est victime de quelques couacs techniques. En février 2023, le filtre anti-spam ne fonctionnait plus et les utilisateurs étaient inondés d'arnaques. En août 2022, le service de Microsoft plantait tout simplement à l'ouverture d'un mail contenant un tableau.