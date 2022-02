Télécharger Microsoft Outlook APK gratuit sur Android

Microsoft Outlook est le client de messagerie favorite des entreprises. Ses services sont aussi adaptés aux étudiants tout comme aux multi-usagers. C’est une des œuvres remarquables de la firme de Redmond. Successeur de Hotmail, Outlook a pris sa place sur le marché à côté de ses concurrentes Yahoo et Gmail. Il dispose d’une application mobile performante. L’avantage ? Le partage de fichier, l’envoi de mail, la gestion d’agenda, tout cela est possible dessus. Son service est véritablement repensé, Word, PowerPoint et Excel y sont également accessibles.

À quoi ça sert ?

Le mailing est devenu incontournable pour les internautes dans tous les domaines. C’est pourquoi Microsoft n’a cessé de simplifier l’usage de son service. Au début, les utilisateurs étaient face à Hotmail, un serveur de messagerie célèbre lancé par la firme en 1997. Son équipe a tenté d’y rajouter plus de fonctionnalités pour fidéliser ses abonnés. Cependant, il semble que leurs actions n’ont pas comblé l’intérêt des clients. Du coup, il a fallu mettre en place Outlook en juillet 2012.

Depuis, Microsoft ne cesse de garnir Outlook d’options pour satisfaire ses millions d’utilisateurs. Aujourd’hui, ces derniers peuvent gérer soigneusement leur contact et leur emploi du temps sur l’appli. Les dates, les tâches ainsi que les occupations prévues peuvent y être insérées. Alors, vous trouverez toutes vos réunions, rendez-vous et réservation d’hôtel sur l’agenda. Vous pourrez même activer la notification pour avoir un petit rappel sur l’appareil.

Grâce à Outlook, la communication entre collègues est simplifiée. Vous pourrez leur faire part d’une invitation pour les meetings urgents et connaître leur disponibilité. Évidemment, un mail automatique vous sera envoyé par le logiciel dès que vos collègues auront accepté ou décliné la proposition.

Savez-vous qu’Outlook est également compatible avec OneDrive, Google Drive ou Dropbox ? Cela est très utile pour le partage de fichiers, que ce soit via intranet ou le web. Vous pouvez modifier sur votre compte personnel des pièces jointes.

Comment utiliser Outlook Mobile ?

Outlook est l’application de gestion de mail propre à Microsoft. Pour accéder à toutes ses fonctionnalités, vous devez télécharger la version iOS ou Android selon le système de votre appareil. Puis, vous devrez passer à l’étape suivante, la configuration. En effet, Outlook mobile nécessite quelques manipulations avant d’être opérationnel.

Comment se connecter dessus ?

Si vous avez déjà un compte, il suffit de vous identifier. Sinon, il faut que vous en créer.

Pour commencer, appuyer sur le bouton « Ajouter un compte »

Ensuite, cliquez sur la rubrique Outlook si votre adresse électronique se termine par @outlook.com, @hotmail.com, @microsoft.com ou bien @live.com

Tapez votre adresse mail ainsi que le mot de passe qui lui est rattaché

Cliquez sur Connecter

Parfois, une double authentification est requise selon la configuration initiale de votre compte. Vous serez donc amené à renseigner 6 chiffres pour votre propre sécurité. Cela est très utile dans le monde professionnel afin que vos données soient toujours à l'abri des menaces.

Obtenir la version gratuite d’Outlook

Il y a 2 manières d’obtenir la version gratuite d’Outlook.

Pour la version Web, il faudra aller sur le site officiel de Microsoft Office et appuyer sur Télécharger. Vous devrez alors vous connecter ou créer un compte, et le cas échéant, le confirmer. Il y aura ensuite une redirection vers Office 365, mais vous devriez simplement cliquer sur Outlook.

Il existe également une méthode pour disposer d’un essai gratuit d’un mois, mais votre moyen de paiement doit tout de même être saisi. Ce dernier est soit par PayPal, soit par carte de débit ou de crédit. Pour ce faire :

Allez sur le site de Office

Appuyez sur l’option Télécharger Office

Cliquez ensuite là où il est écrit « Essayer gratuitement pendant 1 mois »

Puis, Essayer Office gratuitement

Confirmez votre mail et vos informations avant de cliquer sur Suivant, puis S’abonner

Cliquez sur Installer, puis encore une fois lors de l’apparition de la prochaine page

Les nouvelles options sur Outlook

L’application ne cesse de s’améliorer de jour en jour. Voici les fonctionnalités les plus récentes :

Suggestion d’orthographe : Outlook mobile vous aide dans la rédaction de vos mails. Elle accélère votre vitesse de frappe en proposant des suggestions. Ainsi, vous verrez souligner en rouge les erreurs de grammaire ou de conjugaison et en bleu les soucis au niveau de la forme.

FindTime pour vos sondages Outlook

C'est une fonction pour effectuer des sondages au niveau de l’application. Pour en créer :

Envoyez un mail ou sélectionnez-en un dans votre boite de réception

Les destinataires principaux dans « A » sont les personnes requises

Mettez en copie « Cc » les collaborateurs dont la présence est facultative

Cliquez ensuite sur Accueil avant d’appuyer sur « Répondre avec un sondage de réunion »

Réglez les paramètres de votre réunion : heure, date, durée, etc.

FindTime va analyser les disponibilités de chaque participant et vous suggèrera le meilleur créneau

Ce sera à vous de choisir parmi les suggestions, lequel vous convient

Vous devrez alors cliquer sur Suivant, puis choisissez le lieu de votre sondage. Décochez « Réunion en ligne » s’il s’agit d’un rendez-vous physique.

Allez maintenant dans « Paramètres de sondage », puis, appuyez sur D’OPTION/Déceler. Ici, vous serez notifié dès qu'un de vos collègues aura répondu.

Cliquez enfin sur le menu Insérer dans l’e-mail.

Modifiez les options afin de prévenir vos collègues d’un report du sondage au cas où

Cliquez sur Envoyer pour commencer le vote

Vous-mêmes vous bénéficierez d’un lien direct pour accéder au vote

La fonction recherche par l’IA : Pour répondre convenablement à vos attentes, Outlook utilise l’intelligence artificielle. Vous pourrez trouver facilement vos fichiers, vos courriers et vos contacts. Pour ce faire, à chaque fois que vous allez taper sur la barre en haut, l’IA l’interprétera. Des suggestions automatiques vont s’afficher grâce à cela.

Le calendrier connecté : Sur une même application, Outlook vous offre un calendrier connecté pour booster votre productivité. Avec un compte entreprise, vous serez au courant de la disponibilité de chacun des employés. Vous pouvez organiser des réunions directement sur la plateforme. Les participants peuvent aussi répondre depuis l’appli.

La notification sur Outlook : Quand vous recevez un mail important ou que quelqu’un aura réagi à un de vos courriers ou sur Teams, vous serez prévenu. L’onglet notification se trouve sur la partie supérieure droite d'Outlook.

La restauration des emails supprimés : Ce qui est bien avec Outlook mobile, c’est que vous pouvez récupérer les emails qui ont été supprimés par faute d’inattention. Pour ce faire, sélectionnez « Éléments supprimés » sur le côté gauche d’Outlook. Puis, tout en bas, vous devriez pouvoir récupérer les éléments supprimés. Maintenant, cliquez sur OK pour confirmer le tout.

Lecture de mail à haute voix : Le service « Play my emails » donne la possibilité à l’appli de lire à haute voix les emails reçus. Ainsi, Outlook lit un par un vos nouveaux messages comme dans une playlist de musique sur votre Smartphone. Une fonctionnalité très pratique pour ceux qui ont des soucis au niveau de la vue notamment.

Pourquoi choisir Outlook ?

Voici quelques avantages d’utiliser Outlook pour mobile :

Personnalisation de la signature : Cette appli vous permet de customiser votre signature. Cela valorisera le professionnalisme de votre société ainsi que de vos salariés. Vous pourrez ajouter votre logo, partager votre contact ou encore sensibiliser vos collaborateurs avec ce que vous allez mettre sur votre signature.

Une liberté au niveau du nom de domaine : Pour les entreprises, le nom de domaine est au choix. C’est une des raisons pour lesquelles Outlook est leur client de messagerie préféré.

Boîte de réception bien organisée : Outlook trie votre mail et les classe par ordre de priorité. À l’aide d’un filtre intelligent, ceux qui sont jugés ayant une importance élevée vont s’afficher en premier. De plus, vous pourrez également trier ou épingler ceux que vous souhaitez mettre en évidence. Pour ce faire, choisissez un mail qui vous tient à cœur et faites un clic droit dessus, appuyez après sur Epingler.

Gestion de plusieurs comptes simultanément : En utilisant la plateforme, vous pouvez basculer d’un compte à un autre. Il est possible de recevoir les notifications venant de chacun d'eux. Vous aurez accès à votre profil et à votre mail en un seul endroit.

Partage de pièce jointe simplifié : Si vous avez des fichiers enregistrés sur Drive, Dropbox ou sur le cloud, vous pouvez les partager depuis Outlook. Vous pouvez aussi y accéder directement.

Service sécurisé : Outlook propose une protection supplémentaire pour assurer la sécurité de vos données personnelles. Nul besoin d’installer d’autres logiciels, l’appli se suffit à elle-même pour vous protéger des éventuels contenus malveillants et des hackers.

Avis négatifs des utilisateurs

Plusieurs fonctionnalités indisponibles sur mobile : L’application mobile de Outlook est intéressante du point de vue des utilisateurs. Cela dit, certaines fonctionnalités sont lacunaires face aux services web. Par exemple, le blocage d’expéditeur est actuellement indisponible dessus.

Bug durant les mises à jour : Nombreux utilisateurs se plaignent pour le bug durant les màj. Des messages d’erreurs s’affichent pendant les tentatives d’accès aux mails. Dès fois, les accès sont temporairement bloqués. Cela atteint la fluidité de l’appli.