Outlook : le filtre anti-spam ne fonctionne plus, les utilisateurs inondés par les arnaques

Les utilisateurs d'Outlook ont été submergés par des spams pendant plusieurs heures dans la nuit du 21 février 2023. Les ingénieurs de Microsoft sont parvenus à résoudre le problème, mais les témoignages continuent d'affluer sur les réseaux.

Des milliers d’utilisateurs de Microsoft Outlook se sont plaints d’avoir reçu parfois plusieurs dizaines de courriers indésirables dans leur client email. L’incident technique qui a frappé Microsoft pendant plus de neuf heures a rendu le filtre antispam inopérant, avec les conséquences que l’on connaît. Les messages témoignant de cette panne ont fleuri sur la toile : des emails qui en temps normal auraient été classés comme indésirables se retrouvaient dans la boîte principale.

Comme l’affirme le membre de Reddit RishiRich, « le paramètre qui semble ne pas fonctionner est le suivant : Courrier indésirable > Filtres > Ne faire confiance qu’aux emails provenant d’adresses figurant dans ma liste d’expéditeurs et de domaines et dans les listes de diffusion sûrs [mais] rien n’est filtré ». Un autre utilisateur ajoute : « j’ai reçu 36 emails de spam dans ma boîte de réception au cours des deux dernières heures. Cela se produit depuis trop longtemps et cela ne fait qu’empirer d’heure en heure ».

Le filtre antispam d’Outlook était cassé et laissait passer les courriers indésirables

Les équipes de la compagnie ont été à pied d’œuvre pendant toute la nuit, et le problème est, a priori, résolu. La plateforme de monitoring de l’état de fonctionnement des services indique en tout cas qu’il n’y a aucun problème à signaler. Les applications de Microsoft sont malheureusement familières de ce genre de couac. Il y a un peu moins d’un moins, en janvier 2023, des milliers d’utilisateurs en Europe comme en Asie se sont retrouvés dans l’impossibilité d’envoyer des mails ou de lancer des appels.

Microsoft a regroupé tous les logiciels de la suite Office sous le nouveau nom de Microsoft 365. Réunir plusieurs dizaines d’applications sur une même plateforme, et faire en sorte qu’elles fonctionnent en bonne harmonie, tient de la gageure. D’autant plus que la firme de Redmond propose toujours plus de fonctionnalités tirant parti de l’IA dans ses applications, avec des conséquences parfois malheureuses. L’IA utilisée dans Bing menace désormais ses utilisateurs et évite les questions gênantes.

