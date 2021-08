Oups, un iPhone sans encoche apparaît dans une série Apple TV+ !

Un iPhone sans encoche est apparu dans un des épisodes de la série Ted Lasso, diffusée sur Apple TV+. Le téléphone laisse apparaître la célèbre interface d’iOS. Cependant, l’encoche, présente depuis l’iPhone X, n’y est pas visible. Il s’agirait d’une erreur de postproduction et non une fuite organisée à deux semaines du probable lancement des iPhone 13.

Une rumeur publiée ce week-end sur les réseaux chinois affirme qu’Apple présentera ses iPhone 13 dans deux semaines. La keynote aurait en effet lieu le 14 septembre, en toute fin d’après-midi en France et en début de journée à Cupertino. Plusieurs smartphones sont évidemment attendus. Et nous vous renvoyons bien évidemment vers notre dossier complet pour retrouver l’ensemble des informations (confirmée ou non) à propos de cette nouvelle génération.

L’une des nouveautés annoncées par les nombreuses rumeurs concerne la façade avant. Et plus précisément l'encoche qui héberge tous les capteurs du système Face ID (reconnaissance faciale avancée) depuis l’iPhone X. Selon des leakers, elle pourrait être réduite. Elle ne disparaitrait pas totalement, laissant encore deux « oreilles » à l’interface pour afficher, notamment, des notifications. Mais elle serait moins proéminente.

Un iPhone sans encoche apparaît dans la série Ted Lasso

Et si un iPhone sans encoche était vraiment prévu dans deux semaines ? Nous n’y croyons guère. Mais l’apparition d’un iPhone sans encoche dans une série diffusée sur Apple TV+ a enflammé les réseaux sociaux en ce début de semaine. La série en question est Ted Lasso (qui ne cesse de remporter des prix cette année).

Un utilisateur de Twitter a posté plusieurs captures d’écran de l’épisode 6 de la saison de 2. Et nous pouvons effectivement y voir un iPhone sans encoche, avec l’interface d’iOS facilement reconnaissable. La photo qui accompagne cet article fait partie de ces captures d’écran. Et un lien vers la source est accessible en fin d’article pour les curieux.

Il est évident qu’Apple n’a pas intégré sans crier gare un iPhone encore non officiel (et encore moins un prototype) dans une série. Plusieurs hypothèses sont possibles : il s’agit d’un téléphone factice, ou il s’agit d’un problème de postproduction, ou même les deux en même temps. Mais il est amusant de voir, en « vrai », un iPhone sans encoche. D’autant qu’il s’agit d’une vieille marotte des leakers.

