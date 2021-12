Univers DC : dans quel ordre chronologique faut-il regarder les films ?

DC Comics a créé le “DC Cinematic Universe” en réponse au Marvel Cinematic Universe. Dans le “DCEU” (pour DC Extended Universe, l'autre nom de l'univers cinématographique DC), on retrouve une douzaine de films déjà sortis dont les personnages principaux sont les membres de la Justice League : Superman, Batman, Wonder Woman, ou encore Aquaman. Mais attention, les films sortis ces 10 dernières années avec des personnages de DC Comics ne font pas forcément partie de cet univers. Nous faisons le point dans ce dossier.

Si vous êtes plus Superman et Batman que Spider-Man et Captain America, cela veut dire que vous êtes davantage DC Comics que Marvel Comics. Le florilège de personnages est aussi grandiose d’un côté que de l’autre. Chez Marvel, il y a Iron Man, Captain Marvel, les X-Men, Hulk, Thor, Fantastic Four, etc. Et chez DC, vous retrouvez Wonder Woman, Flash, Aquaman, Green Lantern, Green Arrow, etc. Et chaque univers a sa propre “patte”.

Ces deux éditeurs s’affrontent sur les étals des kiosques, des libraires et des boutiques de comics depuis la fin des années 1930 aux États-Unis. Mais ils s’affrontent également à la télévision et… au cinéma. Même si les films des héros Marvel monopolisent aujourd’hui le box-office (notamment The Avengers Endgame qui a battu de nombreux records), ce sont les films de Superman en 1978 et Batman en 1989 que les spectateurs ont davantage gardés en mémoire.

Espérant retrouver une bonne dynamique au cinéma et profiter de l’engouement pour les films de super-héros (grâce aux efforts de Marvel), DC a pris la décision de créer son propre univers pour le cinéma. Avec la même constance. Avec le même soin apporté au visuel. Mais pas forcément avec la même stratégie scénaristique. Le projet est officialisé par Warner Bros, la maison-mère de DC Comics, en 2008. La décision est prise grâce au succès commercial de The Dark Knight de Christopher Nolan. Et le premier film à faire partie de cet univers est Man of Steel, le reboot de Superman sorti en 2013.

Comme pour les comics, l’univers de DC au cinéma et à la télévision n’est pas unique, mais multiple. Certains films, même parmi les plus récents, n’en font pas partie. C’est le cas de Joker, sorti en 2017, et The Batman, qui sortira en 2022. Nous ne les avons pas retenus pour ce dossier. De même pour les séries de l’”Arrowverse” : Arrow, Flash, Constantine, Supergirl, Legends of Tomorrow, Black Lightning, Batwoman et Superman & Lois (le reboot de 2021). Nous vous proposons ici deux façons de voir les films du DC Cinematic Universe. À vous de choisir celle qui vous va le mieux.

Ordre des films selon la date de sortie

L’univers cinématographique est composé aujourd’hui de 10 films sortis au cinéma, dont la version originelle de Justice League par Zack Snyder. Nous vous proposons ici un ordre de visionnage assez classique : celui de la sortie des films. Cela ne tient donc pas compte des films qui se déroulent plus tôt dans le temps (les deux Wonder Woman). Nous laissons également ici la version originelle du Justice League de Zack Snyder à sa date de sortie. Nous incluons également les quatre films confirmés qui sortiront entre 2022 et 2023 et la série Peacemaker prévue l’année prochaine sur HBO Max.

Man of Steel (2013)

Batman vs Superman : Dawn of Justice (2016)

Suicide Squad (2016)

Wonder Woman (2017)

Justice League (2017)

Aquaman (2018)

Shazam ! (2019)

Birds of Prey (2020)

Wonder Woman 1984 (2020)

Zack Snyder’s Justice League (2021)

The Suicide Squad (2021)

Peacemaker (série) (2022)

Black Adam (prochainement)

The Flash (prochainement)

Aquaman and the Lost Kingdom (prochainement)

Shazam Fury of the Gods (prochainement)

Ordre des films selon la chronologie du DC Universe

Pour ce deuxième ordre, nous avons pris soin de respecter l’ordre chronologique des scénarios des films. En effet, certains films se déroulent avant d’autres longs-métrages sortis précédemment au cinéma. C’est notamment le cas de Wonder Woman. Ce nouvel ordre se veut donc être plus respectueux de la chronologie de l'univers. Et ce même si la cohérence n'est pas toujours au rendez-vous. Nous n’y avons pas intégré les films actuellement en production, parce que le scénario de ces films pourrait changer cet ordre. En revanche, vous y retrouverez la série Peacemaker qui se veut être un spin-off des films Suicide Squad.

Wonder Woman (2017)

Wonder Woman 1984 (2020)

Man of Steel (2013)

Batman vs Superman : Dawn of Justice (2016)

Suicide Squad (2016)

Justice League (2017)

Zack Snyder’s Justice League (2021)

Aquaman (2018)

Shazam ! (2019)

Birds of Prey (2020)

The Suicide Squad (2021)

Peacemaker (série) (2022)

Notez que, depuis 2017 et la sortie de Wonder Woman, Warner Bros et DC Comics préfèrent que les films du DC Cinematic Universe soient davantage indépendants les uns des autres. Et ce même si le prochain film The Flash, surnommé Flashpoint en référence au comics éponyme durant lequel Flash a réorganisé le multivers de DC, inclura au moins deux versions de Batman. Ce dossier continuera d'être mis à jour à mesure que les prochains films sortiront en salle ou arriveront sur les services de streaming. Et si cela ne vous suffit pas, vous pouvez toujours jeter un œil à la concurrence et notre dossier sur les films du Marvel Cinematic Universe.