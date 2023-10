Orange et SFR augmentent considérablement le prix de leurs forfaits avec cette astuce redoutable

Orange et SFR viennent tous deux de réduire leur période de promotion à l’abonnement à un nouveau forfait de 12 à 6 mois, et ça change tout. En effet, grâce à cette pratique, les opérateurs s’assurent des revenus bien plus conséquents à la fin de la première année, tandis qu’il est de moins en moins avantageux pour l’utilisateur de changer de forfait. Pire encore, les autres opérateurs ne vont sûrement pas tarder à leur emboîter le pas.

Une nouvelle tendance est en train de se dessiner dans le secteur des télécoms et elle ne va pas plaire à tout le monde. Orange a été le premier à tirer. En toute discrétion, l’opérateur a réduit sa période de promotion lorsque l’on souscrit à un nouveau forfait. Contrairement aux 12 mois habituels, qui permettent de profiter d’un forfait à moindre coût, les utilisateurs ont désormais droit à seulement 6 mois. Ça n’a l’air de rien comme ça, pourtant, c’est une augmentation significative du prix de ses forfaits que tente de déguiser Orange.

D’autant que l’opérateur historique n’est pas le seul. Comme l’ont repéré nos confrères de Numerama, SFR vient tout juste d’emboîter le pas de son concurrent en 10 octobre 2023. La technique est exactement la même : finis les 12 mois de promotion, il faudra dorénavant se contenter de 6 mois. Si l’on sort la calculatrice, c’est une bien mauvaise nouvelle que l’on découvre. Voyons ensemble ce que ce changement de politique risque de vous coûter.

Sur le même sujet — SFR perd 100 000 abonnés agacés par les hausses de prix, Free se frotte les mains



Chez Orange, 100 € d’augmentation à l’année en moyenne

Avec cette nouvelle stratégie, Orange profite de l’écart conséquent de prix entre la période de promotion et le tarif standard de ses forfaits. Par exemple, le forfait Livebox Up Fibre coûte 33,99 €/mois avec une Livebox 6 en promotion, puis 51,99 €/mois à la fin de celle-ci. Sachant que cet abonnement nécessite un engagement de 12 mois minimum, il est intéressant de rapporter ces prix à l’année. Ainsi, lorsque les promotions duraient l’intégralité de ces 12 mois, les utilisateurs payaient 407,88 euros. Dorénavant, cette facture s’élève à 515,88 euros, soit une augmentation de 108 euros à l’année.

Une augmentation similaire sur ses autres forfaits les plus populaires. Ainsi, son offre la plus plébiscitée, selon Orange, à savoir son Forfait mobile 100 Go 5G sans engagement, coûte 16,99 €/mois en promotion, avant de passer à 31,99 €/mois. En appliquant le même calcul que précédemment, l’offre passe ainsi de 203,88 euros à l’année à 293,88 euros sur la même période, soit une augmentation totale de 90 euros. Il va sans dire qu’en rapportant ce calcul sur un abonnement de 24 mois, dont une année entière sans promotion, les prix décollent littéralement.

Chez SFR, un constat tout aussi amer

SFR a donc décidé d’appliquer exactement la même stratégie que son concurrent. Du côté du mobile, nous pouvons prendre l’exemple du forfait 100 Go 5 G. Durant les 6 premiers mois, ce dernier coûte 15,99/mois à son utilisateur, puis 30,99 €/mois une fois la promotion terminée. Auparavant, la facture aurait été de 191,88 euros à la fin des 12 mois. Elle est désormais de 281,88 euros, soit 90 euros supplémentaires.

Du côté d’Internet aussi, le portefeuille va sentir le coup passer. L’offre Fibre Starter par exemple, la moins chère chez SFR à ce jour, est à 20,99 €/mois en promotion puis 34,99 €/mois ensuite. Rebelote : à l’année, elle coûtait auparavant 251,88 euros. Il faudra désormais compter 335,88 euros pour s’en acquitter, soit 84 euros de plus.

On pourrait continuer longtemps, mais le résultat sera le même : l’ensemble des forfaits des deux opérateurs ont droit à une hausse conséquente. Il y a de quoi grincer des dents, alors que ceux-si ont déjà fait grimper leur prix cette année. Pour éviter cela, il n’y a donc plus qu’une solution : préférer les offres sans engagement, et penser à changer d’opérateur une fois la promotion terminée. Des efforts supplémentaires, mais un moindre mal quand on voit la facture finale.