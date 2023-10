Internet par satellite : Orange promet une offre en France dès novembre 2023

Starlink, la référence actuelle de l'internet par satellite, pourrait bientôt avoir un autre concurrent sur le marché français. En effet, Orange doit prochainement lancer son propre service. Dévoilée initialement cet été, cette nouvelle offre sera disponible dès novembre 2023 si l'on en croit la dernière déclaration de l'opérateur historique.

Souvenez-vous, en juillet 2023, Orange a fait une annonce surprise : l'opérateur français veut s'aventurer sur le marché de l'internet par satellite. Ce secteur a connu une croissance exponentielle ces dernières années, portée notamment par le géant Starlink d'Elon Musk, ou encore Amazon Kuiper, un projet ambitieux dans lequel la firme américaine a investi pas moins de 10 milliards de dollars. Il ne faut pas oublier également Eutelsat Group, nouvelle entité née de la fusion entre Eutelsat et OneWeb.

Qu'à cela ne tienne, Orange veut sa part du gâteau (en France du moins) et souhaite proposer une alternative à Starlink et consorts dans les zones blanches de l'Hexagone. Via un partenariat avec NordNet, l'opérateur compte s'appuyer sur des satellites de dernière génération KonnectVHTS signés Eutelsat. Pour rappel, ces satellites offrent un débit théorique de 500 Gb/s.

“Le satellite Orange avec Nordnet sera proposé en digital et dans l'ensemble des boutiques et services clients Orange, à un prix équivalent à celui d'une offre de fibre optique”, avait déclaré à l'époque Christel Heydemann, directrice générale d'Orange.

Orange veut lancer son offre internet par satellite en novembre 2023

Or, nous venons d'apprendre ce jeudi 12 octobre 2023 que cette nouvelle offre internet par satellite sera lancée dès novembre 2023. Elle sera proposée au grand public, mais vise principalement les utilisateurs résidants dans des zones blanches qui ne sont pas éligibles à la fibre optique. Bien entendu, il manque encore de nombreux détails sur cette formule, à commencer par le prix de l'abonnement et de l'équipement comme la parabole.

Si l'on en croit Orange, l'idée est de proposer un prix similaire à celui d'une offre fibre optique. De fait, on pourrait tabler sur un abonnement autour des 40 € par mois. Il s'agit probablement du pallier à atteindre pour Orange, surtout depuis que Starlink a fait fondre ses prix. En effet, le service d'Elon Musk est affiché à seulement 40 € par mois depuis l'été 2023. En début 2022, les utilisateurs devaient encore verser 100 € par mois pour profiter du réseau internet par satellite de la division de SpaceX.

Source : Le Parisien