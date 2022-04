Orange officialise la Livebox 6, une faille affecte les Samsung Galaxy, c’est le recap’

Orange a présenté aujourd’hui sa nouvelle Livebox 6, assortie d’un nouvel abonnement premium plus onéreux. Une faille de sécurité affecte des millions de smartphones Galaxy de Samsung. Et Disney+ supprime de son catalogue deux films humoristiques. C’est le récap’ du mercredi 6 avril 2022.

La journée du 6 avril 2022 a été marquée par plusieurs lancements officiels en France. D'abord, celui du Xiaomi 12X. Ce smartphone est quasiment identique au Xiaomi 12, mais il opte pour un processeur différent et un prix bien inférieur : 799 euros. Soit 100 euros de moins que le flagship. Le rapport qualité-prix est-il meilleur ? Deuxième lancement, celui du Galaxy A13, un smartphone entrée de gamme vendu à 199 euros. Il est, avec le Galaxy A03, le moins cher des Galaxy. Troisième lancement, celui de la Livebox 6, évidemment. Celle-ci fait partie de notre sélection d’articles incontournable d’hier.

Orange dévoile sa nouvelle Box accompagnée d'un nouveau forfait

À l’occasion d’une conférence de presse mi-virtuelle mi-réelle qui restera dans les mémoires de ses participants, Orange a présenté sa Livebox 6. Elle accompagnera la Livebox 5 lancée en 2019 et qui reste au catalogue. Elle dispose de plusieurs nouveautés techniques, dont une connectivité plus actuelle, avec le Wi-Fi 6E comme pierre angulaire. La Box se veut être plus écologique, avec plusieurs niveaux de veille, et plus adaptable, puisqu’il sera possible de l’améliorer. Elle est exclusivement proposée avec un nouveau forfait premium dont le prix est de 55 euros par mois. Découvrez dans notre article complet toutes les informations au sujet de la Livebox 6, de ses accessoires et de son forfait.

Lire : Orange dévoile la Livebox 6 compatible Wi-Fi 6E à 54,99 €/mois

Des millions de Samsung Galaxy sont victimes d’une faille de sécurité

La société américaine Kryptowire a identifié une faille de sécurité critique qui affecte l’application « Téléphone » préinstallée sur de nombreux modèles de smartphones de Samsung. La version de l’application est installée sur tous les terminaux tournant sous Android, depuis la version 9 jusqu’à la version 12. Cela concerne donc des millions d’utilisateurs dans le monde. Identifiée en novembre 2021, cette faille fait l’objet d’un patch intégré à la mise à jour de sécurité de février 2022. Retrouvez dans notre article complet toutes les informations sur cette vulnérabilité ainsi que les étapes pour installer le correctif.

Lire : Samsung : une faille de sécurité touche des millions de smartphones Galaxy, installez vite la mise à jour

Disney+ supprime de son catalogue deux films humoristiques

En mars 2022, Disney+ annonçait l’arrivée de deux comédies irrévérencieuses produites par la 20th Century Fox : Hot Shots et Hot Shots 2. Ces deux films, avec Charlie Sheen dans le rôle principal, pastichent (pas toujours avec très bon goût) Top Gun et le cinéma hollywoodien. Le 1er avril 2022, les deux films sont arrivés dans le catalogue de Disney+, comme prévu. Quatre jours plus tard, ils disparaissent de la version américaine de la plate-forme de streaming (mais ils restent disponibles dans d'autres pays). Sans explication. Ils ne sont d’ailleurs pas les seules victimes de la stratégie « schizophrénique » de Disney sur les contenus à destination du public adulte.

Lire : Disney+ supprime deux films trop “adultes” ajoutés par erreur à son catalogue