Le Galaxy A13 arrive en France : grand écran, grosse batterie, prix mini, que demander de plus ?

Samsung annonce l’arrivée du Galaxy A13 en France. Le smartphone entrée de gamme est pourvu d’une fiche technique relativement complète où vous retrouvez un grand écran, une grosse batterie et un quadruple capteur photo, le tout à un prix maitrisé. Le Galaxy A13 est en effet vendu à 199 euros. Et il est d’ores et déjà disponible sur la boutique officielle de la marque.

Comme chaque année, Samsung déroule progressivement son catalogue de smartphones pour l’année 2022. Après les Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra que nous avons testés à la rédaction, après les Galaxy A53 et A33 que nous également pris en main à l’occasion de leur lancement en France, voici le Galaxy A13, le smartphone les plus abordables de la marque cette année après le Galaxy A03. Notez qu’il ne s’agit pas ici de la version 5G du Galaxy A13, mais bien de la version 4G.

Le Galaxy A13 succède au Galaxy A12, bien évidemment. Il en reprend certaines caractéristiques, mais en améliore d’autres. Parmi les points communs, nous retrouvons notamment les matériaux de la coque, en polycarbonate pour l’arrière et les tranches, et en verre minéral (Gorilla Glass 5) pour l’avant. Nous retrouvons aussi la batterie de 5000 mAh, qui devrait offrir une autonomie de deux jours environ, la charge rapide 15 watts et le lecteur d’empreinte digitale positionné sur la tranche.

Le Galaxy A13 conserve une grosse batterie et profite d'un nouvel écran

Nous retrouvons enfin une configuration similaire au niveau photo avec cinq capteurs, dont quatre à l’arrière. Sur ces cinq capteurs, quatre sont identiques entre l’A12 et l’A13. Le capteur 5 mégapixels avec objectif ultra grand-angle ouvrant à f/2.2. Un capteur macro de 2 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.4. Et un capteur 2 mégapixels pour le calcul des distances pour le mode portrait. Et le capteur selfie de 8 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.2. Le cinquième capteur du Galaxy A13 est un modèle 50 mégapixels avec objectif ouvrant à f/1.8 et autofocus à détection de phase.

Outre ce capteur principal, deux autres changements importants sont à noter. Tout d’abord, l’écran. Même s’il s’agit toujours d’une dalle LCD PLS avec encoche, elle est légèrement plus grande (6,6 pouces, contre 6,5 pouces) et la définition est améliorée. Elle passe de la HD+ au Full HD+. La résolution décolle alors, passant de 270 pixels par pouce à 400 pixels par pouce. Ensuite, le SOC. Le MediaTek Helio P35 cède sa place à l’Exynos 880, un octo-core gravé en 8 nm. Il est accompagné en France de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Ces derniers sont extensibles grâce à un port microSDXC dédié.

Le smartphone fonctionne sur Android 12 et la surcouche One UI, ici en version 4.1. Il se décline en deux couleurs : noir et blanc. Et son prix public conseillé est de 199 euros. Notez que le smartphone est d’ores et déjà disponible si vous êtes intéressé.