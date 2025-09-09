Tiens, tiens, SFR fait la promotion de l’eSIM… à quelques heures du lancement de l’iPhone 17

SFR rappelle qu'il prend en charge la technologie eSIM et que son activation est simple et rapide. Un timing qui interroge, alors qu'Apple s'apprête à lancer ses nouveaux iPhone 17… sans emplacement SIM physique ?

Au détour d'un communiqué, SFR s'autoproclame “opérateur référent sur l’eSIM”. Il fait savoir que cette option est disponible pour l'ensemble de ses forfaits et que l’activation de l’eSIM “se déroule quasi instantanément, de manière immédiate et sécurisée”. L'opérateur rappelle également que l'eSIM a l'avantage de ne pas nécessiter de délai de livraison ni de manipulation de la part de l'utilisateur, et qu'il est possible d’avoir plusieurs eSIM sur un même mobile selon les usages et les besoins.

Pourquoi un tel plaidoyer de la part de SFR pour l'eSIM ? Simple communication banale de rentrée ? Peut-être. Mais on ne peut s'empêcher de penser que l'opérateur a une idée derrière la tête. Apple va présenter ce 9 septembre 2025 ses nouveaux iPhone 17. Et il se murmure que ces modèles pourraient être privés d'emplacement pour carte SIM physique. C'est déjà le cas aux États-Unis depuis quelques années, et cela pourrait être le tour de l'Europe.

Un iPhone 17 100 % eSIM ?

Supprimer le slot de carte SIM permet à Apple de gagner de l'espace pour la conception de ses appareils. Et cette année est particulière pour le constructeur, qui va lancer un tout nouveau smartphone : l'iPhone 17 Air, un mobile très fin et léger, qui bénéficierait particulièrement d'un tel gain d'espace. On peut parier que l'iPhone 17 Air n'aura pas d'emplacement pour carte SIM physique. Il est aussi possible que les autres dispositifs de la série en soient dépourvus.

Pour l'occasion, Altice fait savoir que SFR et RED by SFR proposent trois modes d’activation eSIM différents :

QR code : activation par simple scan d’un QR code disponible dans l’Espace Client SFR

Notification : envoi et activation de l’eSIM grâce à une notification reçue directement sur le smartphone

Transfert : conversion d’une SIM physique en eSIM depuis les réglages du smartphone, avec ou sans changement de terminal

Les procédures sont à peu près similaires chez les opérateurs concurrents. Pour sa praticité et ses coûts réduits, l'eSIM risque de bientôt remplacer totalement les SIM physiques sur nos appareils.