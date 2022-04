Orange, Bouygues Telecom, SFR : voici pourquoi les prix des forfaits mobile n’arrêtent pas d’augmenter

Depuis plusieurs mois maintenant, les prix des forfaits mobile et internet des différents opérateurs ne cessent d'augmenter. Une surprise dont se passerait bien les clients, qui découvrent parfois avec stupeur le montant de leur facture. Les FAI justifient ces revalorisations tarifaires régulières pour faire face aux investissements toujours plus importants pour le déploiement de la fibre optique et de la 5G.

3,2 % en un an seulement, il s'agit de l'augmentation moyenne du prix des forfaits mobile des principaux opérateurs en France. Depuis plusieurs années maintenant, Orange, Bouygues Telecom, Free et SFR revoient régulièrement à la hausse les tarifs de leurs offres mobile et Internet.

La plupart du temps, ces augmentations sont réalisées en catimini, et il n'est pas rare que les utilisateurs s'en aperçoivent une fois devant leur facture mensuelle. Très souvent, les opérateurs justifient ces nouveaux prix en gonflant votre enveloppe de données mobiles. C'est par exemple le cas d'Orange qui a augmenté les prix de son offre 1er prix, en échange de 4 Go de data au lieu de 100 Mo. Récemment, ce fut le tour de Bouygues Telecom, qui a revu à la hausse l'ensemble des tarifs de ses offres Fibre, à l'occasion de la prise en charge du Wi-Fi 6E sur ses box compatibles.

Des augmentations de prix nécessaires pour les opérateurs

De leur côté, les opérateurs assument totalement ces augmentations régulières, nécessaires d'après eux pour compenser les coûts de déploiement de la fibre optique et de la 5G, mais aussi pour subvenir à l'entretien du réseau. “La consommation d'internet mobile augmente de 40% par an. Ce qui nécessite d'adapter les réseaux et donc, les investissements”, explique le service presse d'Orange à nos confrères de BFM TV.

Malgré tout, Orange veut se montrer rassurant et promet un retour “à un prix juste”, précisant qu'un “marché qui casse les prix n'est pas tenable”. Il faut toutefois rappeler que la France fait partie des pays les mieux lotis concernant le prix des forfaits mobile. Si le prix moyen d'un forfait tourne autour de 13 € dans l'Hexagone, il est nettement plus élevé en Allemagne (47 €) ou encore aux États-Unis, avec un prix moyen fixé à 63 € par mois.

Si vous cherchez à faire baisser la facture, le mieux reste encore d'aller voir régulièrement la concurrence, puisque les opérateurs disposent régulièrement d'offres de bienvenue aux nouveaux clients. Notez que Free s'est récemment engagé à ne pas augmenter les prix de ses forfaits mobile jusqu'en 2027. Un tacle bien placé envers les autres FAI qui ont multiplié les hausses de tarifs depuis ces dernières années.

Source : BFM TV