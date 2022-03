Orange : le forfait 1er prix devient plus cher et vous n’avez pas le choix

Orange vient tout juste d'augmenter le prix de son forfait 1er prix, à savoir l'offre 2H et 100 Mo de données mobiles. Affiché d'ordinaire à 7,99 €/mois, la facture passe désormais à 9,99 € par mois. En échange, les utilisateurs pourront profiter d'une enveloppe de data plus conséquente de 4 Go.

Les opérateurs ont pris la fâcheuse habitude d'augmenter les prix de leurs forfaits sans crier gare, au détour d'un simple mail qui passe souvent inaperçu aux yeux des consommateurs. Si la manœuvre peut sembler malhonnête au premier abord, elle est tout à fait légale. À certaines conditions bien entendue.

En effet, il faut que cette revalorisation tarifaire soit justifiée par l'ajout ou l'amélioration d'un service lié directement aux télécoms, comme des SMS illimités, une plus grosse enveloppe de données mobiles, des appels à l'international, etc. Seconde condition, l'opérateur doit prévenir le consommateur par mail ou courrier un mois avant l'entrée en vigueur des nouveaux prix.

À lire également : L’ADSL est mort, Orange déclare officiellement la fin du réseau cuivre d’ici 2030

Orange augmente le prix de son forfait 1er prix

Les opérateurs usent et abusent du système et revoient régulièrement à la hausse les prix de leurs forfaits. Récemment, ce fut le cas de SFR avec les offres Internet Fixe ou encore de Bouygues Telecom avec ses forfaits mobile 4G. En ce mercredi 9 mars 2022, c'est au tour d'Orange d'augmenter le prix de son forfait d'entrée de gamme, à savoir la formule à 7,99 €/mois avec ses 2h d'appels et 100 Mo de données mobiles.

Désormais, la facture passe à 9,99 € par mois. Toutefois, l'opérateur gonfle drastiquement l'enveloppe de data, qui passe à 4 Go. Bien entendu, le passage au nouveau tarif se fera automatiquement et comme à chaque modification, l'utilisateur pourra essayer ce nouveau forfait pendant un mois au prix de l'ancien. Toutefois et si cette offre ne convient pas, vous pouvez résilier votre abonnement sans frais dans les quatre mois suivant la réception du mail d'Orange concernant les changements à venir dans votre offre.

Pour rappel, Orange a récemment annoncé la fermeture de son réseau 2G en 2025, tandis que le réseau 3G devrait quant lui mettre la clé sous la porte en 2028. D'après l'opérateur, cela permettra d'optimiser la gestion des réseaux et de les faire évoluer vers des technologies plus modernes comme la 4G et la 5G.

Source : Orange