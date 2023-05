Fibre optique : vous ne devinerez jamais comment ces scientifiques utilisent les câbles

En Norvège, une équipe de chercheurs a mis au point une technologie insolite pour suivre le mouvement des baleines. Pour ce faire, ils ont récupéré 250 km de fibre optique qu’ils ont transformé en hydrophone, capables de capter les sons émis par les géants des mers. Objectif : éviter au maximum les collisions de plus en plus fréquentes avec les bateaux.

À cause du réchauffement climatique, les rorquals communs, deuxième mammifère le plus grand du monde après la baleine bleue, sont contraints d’explorer de nouvelles zones océaniques à la recherche de nourriture. Aussi, ils s’aventurent désormais dans des périmètres fréquentés par des bateaux, ce qui entraîne de plus en plus de collisions, bien souvent mortelles pour ces cétacés. L’espèce étant qui plus est en voie de disparition, il est essentiel de traquer leurs déplacements afin d’éviter au maximum ces rencontres malheureuses.

Une équipe de chercheurs travaillant à l’Université norvégienne de Sciences et de Technologies (NTNU) s’est penchée sur la question et leur solution peut paraître un brin insolite pour le commun des mortels. En effet, ces scientifiques ont eu recours à des câbles de fibre optique, qu’ils ont installés en masse dans les profondeurs maritimes. Bien entendu, ces câbles ne sont pas restés tels quel. Au contraire, ils ont été transformés en hydrophone.

Des scientifiques utilisent des câbles de fibre optique pour traquer les baleines

Un hydrophone est un appareil utilisé pour enregistré les sons sous l’océan, grâce à une technologie baptisée DAS. Cette dernière fonctionne concrètement en envoyant des signaux laser à travers un câble de fibre optique, qui reviennent ensuite chargés d’informations sur l’appareil. Les chercheurs ont donc installé environ 250 km de ces câbles au large du littoral norvégien, leur permettant ainsi de suivre à la trace 8 rorquals communs, sur une zone de 1800 km2.

« Les possibilités démontrées ici prouvent qu’il est possible de suivre des baleines en temps quasi réel, ce qui pourrait être utilisé partout dans le monde où il y a des baleines et des câbles à fibre optique », ont déclaré les chercheurs. « Couplé à la détection des navires, un système d’évitement des collisions en temps réel pourrait être développé pour réduire les collisions avec les bateaux. »

