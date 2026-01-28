Orange accélère la fermeture du réseau cuivre, tout le monde doit passer à la fibre

Le réseau cuivre est en train de disparaître en France, laissant la place à la seule fibre optique. Orange vient de couper l'accès à 900 000 bâtiments.

Avec 95 % de Français qui sont désormais éligibles à la fibre optique, et 80 % des abonnements internet qui se font via cette technologie, le réseau cuivre n'a plus d'avenir. Orange accélère encore sa fermeture, avec 763 communes, soit 900 000 logements, locaux professionnels et bâtiments publics, qui ont vu le réseau s'éteindre ce 27 janvier 2026. Et à partir du 31 janvier, les usagers de plus de 25 000 communes, soit environ 70 % des communes du territoire et 50% des locaux, ne pourront plus souscrire de nouveaux abonnements sur le réseau cuivre, nous apprend le ministère chargé de l'Intelligence artificielle et du Numérique.

“Cette étape marque un tournant majeur dans la modernisation de nos infrastructures numériques avec le remplacement progressif du réseau cuivre par la fibre. Depuis 2013 et le Plan France Très Haut Débit, l'État a massivement investi pour le déploiement de la fibre optique partout en France. Le cuivre laisse aujourd'hui sa place à la fibre. Dans ce chantier, la concertation entre État, opérateurs et élus locaux est décisive. Je veux saluer la mobilisation des opérateurs télécoms et celle des élus locaux. Le Gouvernement se tient aux côtés des élus et des citoyens pour faire de ce chantier une réussite collective”, a déclaré Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique.

Le réseau cuivre bientôt totalement remplacé par la fibre optique

L'objectif annoncé est la fermeture technique du réseau cuivre sur toutes les communes du territoire d'ici à 2030, même si Orange a repoussé l'échéance pour de nombreuses communes à cause d'un manque d'accès à la fibre optique dans certaines zones. Pour faciliter le passage à la fibre, une aide expérimentale consistant à financer les travaux nécessaires au raccordement des usagers concernés par la fermeture du réseau cuivre à court terme est proposée.

Si le réseau cuivre de votre secteur s'apprête à fermer et que vous n'êtes toujours pas éligible à la fibre, vous pouvez donc demander cette aide. Elle s'adresse aux particuliers sous conditions de ressources ainsi qu'aux très petites entreprises (TPE) des communes concernées. Pour en bénéficier, les usagers doivent solliciter un raccordement auprès du fournisseur d'accès à internet de leur choix, lequel leur délivrera une attestation qui ouvre droit à l'aide.