Free : après iOS et iPadOS, l’appli OQEE TV débarque sur Android TV

Free vient d'annoncer le lancement en version bêta de l'application OQEE TV sur Android TV. Depuis une télévision compatible ou un boitier sous l'OS de Google, les abonnés Freebox Pop et Delta pourront accéder sans surcoût aux 550 chaînes proposées par l'opérateur sur un second écran.

Après avoir proposé la VoLTE sur l'ensemble des smartphones compatibles, Free avait une autre annonce de taille ce mardi 30 novembre 2021 cette fois-ci à destination des abonnés Freebox Pop et Delta. Ce matin sur Twitter, l'opérateur s'est livré à un peu de teasing concernant l'appli OQEE TV, se contentant de dire que “quelque chose se prépare”.

Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour avoir le fin mot de l'histoire, Free ayant annoncé en début d'après midi le lancement en version bêta de l'application OQEE TV sur Android TV. Après avoir débarqué sur iOS et iPadOS en juillet 2021, l'appli phare de Free est donc compatible avec l'OS de Google. Pour rappel, OQEE TV sert avant tout à accéder sans surcoût sur un second écran à l'ensemble des chaînes proposées par l'opérateur, soit près de 550 si l'on compte les chaînes gratuites (au nombre de 220) et les chaînes payantes accessibles via les différents bouquets.

Free diversifie son offre en lançant OQEE TV sur Android TV

“Avec OQEE disponible sur Android TV, les membres d'une même famille peuvent donc désormais accéder aux programmes proposés par OQEE aux abonnés Freebox Pop et Delta, en direct ou en replay, et retrouver l'ergonomie et la facilité d'usage de l'application sur les différentes Android TV de leur foyer (jusqu'à deux écrans simultanément) qu'il s'agisse de télévisions ou de boitiers Android TV”, précise Free dans son communiqué officiel. Pour les non-initiés, l'appli OQEE TV offre de nombreuses fonctionnalités plutôt pratiques :

l'accès aux services de replay

la possibilité d'enregistrer près de 100 heures de programmes

le contrôle du direct pour mettre en pause un programme ou revenir en arrière si besoin

le start-over, pour reprendre la lecture d'un programme sur un autre écran

la création de profils personnalisés pour chaque membre de la famille

des suggestions personnalisées de contenus par thématique et selon le moment de la journée

D'après Free, la bêta de l'appli OQEE TV pour Android TV est disponible sur le Play Store et compatible avec les appareils Android TV à partir d'Android 8, ce qui comprend donc de nombreux modèles Sony, Xiaomi, OnePlus sans oublier les boitiers Nvidia Shield ou Xiaomi mi Box. Notez que la Freebox Mini 4K n'est malheureusement pas éligible.