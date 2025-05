Oppo lance encore une nouvelle montre connectée pour concurrencer l’Apple Watch

Huit mois après la Watch X, Oppo remet le couvert avec une nouvelle montre connectée : la Watch X2. Vendue quelques dizaines d’euros plus cher que la précédente, elle profite de plusieurs nouveautés indispensables pour prétendre concurrencer les dernières générations d’Apple Watch. Voici en détail les modifications apportées par Oppo.

Il y a pratiquement un an, Oppo annonçait officiellement son retour en France. Coup de théâtre après un peu plus d’un an d’absence suite à la fermeture de son distributeur exclusif dans l’Hexagone. Depuis, la marque chinoise a progressivement relancé son catalogue. D’abord les gammes abordables, avec les Reno 12 et Reno 12 Pro, puis les Reno 13 et Reno 13 Pro, sans oublier la gamme A. Ensuite les smartphones haut de gamme avec le Find X8 Pro. Vous pouvez retrouver les tests de principaux modèles dans nos colonnes.

Pour parfaire l’expérience, Oppo a également relancé ses gammes d’accessoires : les écouteurs Enco et les montres connectées. Cela a démarré en septembre 2024 avec la Watch X, la première montre avec écran circulaire d’Oppo. Elle tourne sous Wear OS. Elle profite d’un boiter en acier inoxydable, d’une batterie de 500 mAh et d’un processeur Snapdragon W5 gen 1. Elle a été lancée à 320 euros. Soit une centaine d’euros de moins que l’Apple Watch Series 10. Et cela aurait pu être un bon deal. Sauf que cela manquait encore de quelques fonctions.

Oppo remplace déjà la Watch X par une nouvelle montre connectée

Huit mois plus tard, Oppo remplace la Watch X par une nouvelle montre connectée appelée tout simplement Watch X2. Cette montre profite de plusieurs améliorations. La première d’entre elles est l’ECG. Ce dernier manquait cruellement à la Watch X. Oppo l’apporte enfin à sa nouvelle montre connectée. De même pour le thermomètre qui débloque plusieurs fonctions de suivi corporel, notamment le suivi de cycle. L’oxymètre et le cardiofréquencemètre sont bien évidemment de retour.

Autre grand changement, l’écran. Il est légèrement plus grand : 1,5 pouce contre 1,43 pouce. Il est toujours AMOLED, mais il est désormais LTPO, pour réduire la consommation d’énergie. La définition ne change pas (la résolution baisse donc un tout petit peu). Le pic de luminosité passe à 2000 nits. Autour de cet écran, vous retrouvez un contour en titane. C’est la première fois qu’Oppo utilise ce matériau dans une montre.

Oppo promet 5 jours d'autonomie pour la Watch X2

Enfin, dernier changement important, la capacité de la batterie passe de 500 mAh à 648 mAh. L’autonomie annoncée est de 5 jours avec les paramètres par défaut. La puissance de charge reste à 7,5 watts, la marque annonçant une charge complète en 80 minutes. Oppo profite aussi de l’occasion pour implémenter une nouvelle version de wear OS, numérotée 5.0. Elle sert de base à une nouvelle interface utilisateur appelée ColorOS Wear, ici numérotée 7.0. Elle inclut le bilan de santé en 60 secondes comme la toute récente Huawei Watch 5, mais aussi une centaine de programmes d’entrainement (dont 6 en détection automatique).

Bien sûr, quelques éléments restent identiques. Il faut la sortie de la Watch X2 n’est pas suffisamment éloignées de celle de la Watch X. Nous retrouvons donc la même plate-forme le Snapdragon W5 gen 1, accompagné ici aussi de 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. De même, le GPS dual band et le WiFi 5 sont aussi de retour, tandis que le Bluetooth passe de 5.0 à 5.2.

La Watch X2 coûte plus cher, mais pas autant qu'une Apple Watch

Côté châssis, le boitier en acier inoxydable et la protection d’écran en saphir synthétique sont de retour. La zone du capteur est en verre entouré de plastique. La montre conserve aussi ses certifications MIL-STD-810H et IP68 contre l’eau et la poussière. Notez que la montre n’est pas plus épaisse, malgré la nouvelle batterie : elle est même un peu plus fine de 0,3 mm. Elle se décline en deux coloris : noir et bleu. Enfin, les bracelets standard 140-210 mm restent compatibles.

La Oppo Watch X2 sera disponible le 2 juin 2025 uniquement dans la boutique en ligne de la marque, avant de débarquer progressivement chez les enseignes habituelles. Son prix est fixé à 380 euros. Soit 50 euros de plus que le modèle précédent. Mais cette inflation est, selon nous, justifiée par les nouveautés apportées. Tout en restant moins cher qu’une Apple Watch. Le rapport qualité-prix est-il bon pour autant ? Nous le confirmerons avec notre futur test complet.