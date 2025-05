WearOS 6 augmente l’autonomie de votre montre connectée, voici de combien

Google profite du Google I/O pour dévoiler WearOS 6. Le nouveau système d'exploitation pour montres connectées adopte le nouveau language design Material 3 Expressive. Mais ce que l'on retient surtout, c'est qu'il augmente significativement l'autonomie des smartwatch… en tout cas selon la firme.

Google a dévoilé WearOS 6 en marge de sa conférence Google I/O dédiée aux développeurs. Le nouveau système d'exploitation pour montres connectées introduit le nouveau langage design Material 3 Expressive ainsi que quelques petites nouvelles fonctionnalités. Android 16 devrait être le premier système d'exploitation de la firme à se parer de ce nouvel habillage – pour plus d'unité visuelle, tout en donnant une touche de modernité à l'interface.

En dévoilant WearOS 6, la firme a déroulé l'adaptation de ces nouveaux préceptes design. Material 3 Expressive est ainsi “totalement optimisé pour les écrans ronds”. Il devrait introduire enfin sur les montres des thèmes dynamiques qui changent les couleurs de façon automatisée. Google a pris soin de maximiser l'utilisation de l'espace sur ces formats d'écrans finalement assez rares à travers l'étendue des plateformes compatibles avec une variante du système d'exploitation Android.

WearOS 6 promet d'améliorer significativement l'autonomie de votre montre connectée

Le résultat reste “iconique” pour reprendre les mots de la firme. Le tout avec de nouvelles modalités pour naviguer plus efficacement dans l'interface. Le défilement des listes est plus fluide et il y a de nouveaux concepts intéressants pour visualiser la progression dans une liste, ou une tâche. Les contrôles de lecture sont également améliorés. Et les différents cadrants pourront tous afficher des photos que vous sélectionnez.

Au-delà du design, ce sont les optimisations implémentées par Google qui retiennent l'attention. Le système est plus léger en termes d'utilisation des ressources, et est bardé d'optimisations pour réduire la consommation d'énergie. Conséquence directe : vous aurez une bonne raison de passer à WearOS 6 si votre montre est compatible. En effet, Google promet d'emblée 10% d'autonomie supplémentaire.

Les développeurs peuvent dès maintenant prendre possession de la toute première bêta de WearOS 6 Developer Preview. La sortie officielle de la version stable n'a pas encore de date précise. Google promet simplement une arrivée “plus tard cette année”.