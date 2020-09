Watch ES, Watch GS Pro… : Honor présente de nouveaux objets connectés à défaut de nouveaux smartphones

La marque Honor, émanation du groupe Huawei, a présenté ses produits de la rentrée à l’occasion de l’IFA. Point de smartphones dans la liste, mais une multitude de produits connectés : PC, tablette, aspirateur, brosse à dents électrique, montres et même… un pistolet de massage !

Jusqu’en fin d’année dernière, Honor pouvait encore présenter des smartphones avec la licence Google. Mais, comme sa maison-mère, après avoir usé de tous les stratagèmes marketing, ce ne fut possible. La marque a alors fait un pari : lancer en Europe le Honor 9X Pro, un smartphone milieu de gamme avec une plate-forme solide, un bon prix, mais pas de service Google natif. Il fallait alors aller sur Internet pour accéder aux services usuels, comme Twitter et Facebook. Bonne approche, mais résultats commerciaux mitigés.

Dès lors, la marque tente de se renouveler. Comme sa maison-mère, elle accentue dans le domaine des PC, mais aussi celui des tablettes et des objets connectés. Nous avons notamment été agréablement surpris par la MagicWatch 2, une smartwatch au très bon rapport qualité-prix et à l’autonomie élevée (de dix jours à deux semaines selon les usages). En cette rentrée 2020, à l’occasion de l’IFA qui a ouvert ses portes le 3 septembre, Honor réitère dans les objets connectés en élargissant encore sa gamme.

Cap sur les objets connectés

Lors d’une conférence organisée à Berlin, Honor a présenté cinq produits « connectés », même si certains le sont plus que d’autres. Vous retrouvez dans le désordre une brosse à dents électrique, un aspirateur sans fil et un pistolet de massage à percussion. Un objet que les fans de sports pourraient apprécier, puisque cela permet, par exemple, d’accélérer la récupération.

Et justement, en parlant de sport, Honor a également dévoilé deux produits plus « traditionnels » : deux montres connectées. Leur positionnement est très différent. La première, appelée Watch ES, se veut être la juste combinaison d’un bracelet sportif type Honor Band 5 et d’une montre comme la MagicWatch. D’ailleurs, le design rappelle celui d’un tracker d’activité, avec un écran rectangulaire vertical. Il mesure 1,64 pouces et il est AMOLED. Le cadran est en plastique et il pèse 21 grammes. Il intègre 4 Go de RAM, une batterie de 180 mAh (autonomie annoncée de 10 jours), un modem Bluetooth et un capteur cardiaque en plus des capteurs environnementaux. Disponible le 21 septembre au prix de 99 euros.

Honor s’attaque à Garmin

La deuxième montre, appelée Watch GS Pro, s’adresse toujours aux sportifs, avec une forte tendance outdoor et aventure. S’attaquant au marché de Garmin, cette montre nous rappelle la Watch 2 Pro ou la Watch GT de Huawei. Elle étanche bien sûr, mais également certifié 5ATM et MIL-STD-810G, contre l’eau, la poussière, les vibrations, les chutes et les conditions extrêmes. Son écran rond est AMOLED. Il mesure 1,39 pouce. Le boitier est en métal. Il mesure 48 mm de diamètre et 22 mm d’épaisseur. Il pèse 45,5 grammes. C’est un gros modèle.

La Watch GS Pro intègre 4 Go de stockage et 32 Mo de RAM (pour faire fonctionner un système d’exploitation propriétaire similaire à celui de la MagicWatch 2). Elle intègre une énorme batterie de 790 mAh lui assurant une autonomie deux fois plus élevée que celle de la MagicWatch 2 : 25 jours annoncés. Elle intègre les mêmes capteurs que la Watch ES avec, en plus, un magnétomètre (autrement dit, une boussole).

Elle dispose d’un capteur Bluetooth 5.1 et d’un capteur GPS autonome. Beaucoup de fonctions sont intégrées pour le sport, les sorties outdoor et le suivi des données biométriques. Et évidemment, elle inclut un micro et un haut-parleur. Le prix de cette montre est plus élevé que la fourchette habituelle chez Honor : 250 euros. Elle sera disponible la semaine prochaine.

Retrouvez également dans nos colonnes une présentation des nouveaux PC sous AMD Ryzen de Honor : le MagicBook Pro et le MagicBook classique. Ils ont également été présenté ce matin.