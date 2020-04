Le Oppo Ace 2 a la recharge sans fil la plus rapide du marché

Le Oppo Ace 2 a enfin été officialisé et propose une fiche technique de haut vol : Snadragon 865, 5G et une recharge sans fil de 40W qui est la plus puissante du moment. On fait le point sur ses caractéristiques.

Le Oppo Ace 2 vient d’être présenté en Chine. S’il marque une rupture avec la série Reno qui ne figure plus dans son nom, le smartphone maintient tout de même une fiche technique costaude. Ce n’est donc pas un hasard que les derniers bechmarks le placent en tête des smartphones les plus performants. La marque chinoise frappe en tout cas un gros coup avec une nouvelle proposition séduisante à tout point de vue.

Oppo Ace 2 : Snapdragon 865, 5G, et une recharge sans fil record de 40W

Le Oppo Reno Ace, premier du nom brillait déjà par ses capacités de recharge avec sa charge filaire de 65W qui offre une recharge complète en seulement 30 minutes. Le Oppo Ace 2 hérite de cette caractéristique, mais va encore plus loin en introduisant cette fois-ci la recharge sans fil dans la gamme. Et pour une première, le constructeur n’y va pas de main morte. Le Ace 2 embarque en effet une batterie de 4000 mAh compatible avec une recharge sans fil AirVOOC de 40W, une capacité qui rivalise avec les recharges sans fil les plus puissantes du marché.

Le seul smartphone avec une recharge sans fil de 40W est le Huawei P40 Pro+, la version premium de la série dont le lancement est attendu pour juin prochain. Avec le Galaxy S20 Ultra, Samsung reste toujours bloqué à 15W. Xiaomi de son côté a récemment dévoilé sa recharge sans fil de 40W promettant 100% de charge en 40 minutes, mais aucun de ses smartphones ne bénéficie pour l’instant de cette technologie.

Pour ce qui est des autres caractéristiques, le Oppo Ace 2 embarque un SoC Snapdragon 865 épaulé par 8 ou 12 Go de mémoire vive et un stockage UFS 3.0 de 128 ou 256 Go. Le smartphone dispose d’un écran AMOLED Full HD+ de 6,55 pouces avec 90 Hz de taux de rafraîchissement. Enfin, pour la partie photo, il s’appuie sur une configuration à 4 capteurs : un module principal de 48 MP (IMX586), un capteur ultra grand-angle de 8 MP, et deux autres capteurs de 2 MP chacun. Voici un récap des caractéristiques.

Ecran : 6,55 pouces, AMOLED Full HD+ (2400 x 1080 px), ratio 20:9

Dimensions : 160 x 75.4 x 8.6 mm

Poids : 185 g

SoC : Snapdragon 865, 5G

RAM et stockage : 8 Go/ 128 Go, 8 Go/256 Go et 12 Go/256 Go

Photo arrière : 48MP, f/1.7 (principal) ; 8MP, f/2.2 (ultra grand-angle); 2MP, f/2.4 (monochrome) et 2MP, f/2.4 (ToF)

Selfie : 16 MP, f/2.4

Batterie : 4000 mAh

Recharge filaire : 65W

Recharge sans fil : 40W AirVOOC, 10W QI + recharge sans fil inversé de 10W

Connectique : USB-C

OS : ColorOS 7.1 basé sur Android 10

Disponibilité et prix

Le Oppo Ace 2 est disponible en précommande sur le marché chinois pour une sortie le 20 avril 2020. Voici la configuration des prix :

8 Go/128 Go : 3,999 yuans (~ 517 €)

8 Go/256 Go : 4,399 yuans (~569 €)

12 Go/256 Go : 4,599 yuans (~ 595 €)

Le Oppo Ace 2 devrait être lancé en France comme son prédécesseur, mais la date de disponibilité et les prix européens ne sont pas encore connus pour l’instant.