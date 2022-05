Oppo : son premier smartphone à clapet arrive bientôt à un prix tout doux

Oppo s’apprête à dévoiler un nouveau smartphone pliable, mais celui-ci ne ressemblera pas à son premier modèle, le Find N. Après le Galaxy Z Fold, le fabricant chinois va désormais s’attaquer à une autre série de Samsung : les Galaxy Z Flip.

Le leaker Digital Chat Station vient d’annoncer une bonne nouvelle concernant le premier smartphone pliable à clapet d’Oppo. Comme l’avaient laissé entendre les fuites précédentes, celui-ci sera significativement moins cher que son concurrent principal : le Galaxy Z Flip 4.

En effet, d’après le leaker, le Oppo Flip devrait être disponible en Chine aux alentours de 5000 yuans, soit environ 719 euros. En comparaison, on retrouve sur le marché chinois le Huawei P50 Pocket à 8988 yuans (1293 euros) et le smartphone à clapet le plus célèbre du marché, le Galaxy Z Flip 3, à partir de 1064 euros.

Que sait-on du premier smartphone à clapet d’Oppo ?

Le placement tarifaire agressif du smartphone à clapet d’Oppo pourrait signifier que celui-ci va faire quelques concessions. On s’attend à ce que l’appareil soit propulsé par la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 1+ de Qualcomm. Pour rappel, Qualcomm dévoilera sa nouvelle puce cet été. Elle devrait être fabriquée par TSMC, et régler les problèmes de surchauffe du Snapdragon 8 Gen 1.

Il n’est pas impossible que le smartphone à clapet d’Oppo offre un écran interne et un écran externe légèrement plus petit que le Galaxy Z Flip 3, puisque le récent Find N avait également déjà misé sur un design plus compact. Un design plus compact devrait permettre à Oppo de réduire les coûts, mais le smartphone pourrait alors souffrir des mêmes problèmes d’autonomie que l’appareil de Samsung.

Comme c’était déjà le cas du Find N, Oppo ne devrait pas commercialiser son smartphone à clapet en dehors de la Chine. Il serait compliqué pour le fabricant chinois d’attaquer Samsung sur les tarifs en Europe, puisque le Galaxy Z Flip 3 est arrivé ici à un prix très compétitif. Le Galaxy Z Flip 4 s’annonce d’ailleurs déjà beaucoup moins cher que son prédécesseur, ce qui pourrait dissuader les concurrents de faire arriver leurs smartphones chez nous.

Source : Digital Chat Station