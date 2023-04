Oppo s’attaquerait à Xiaomi avec son propre smartphone qui se recharge en 5 minutes

Xiaomi ne sera peut-être bientôt plus le seul sur le terrain de la charge 300 W. C’est en tout ce que rapporte le leaker Digital Chat Station, dont la source affirme qu’Oppo travaille également sur sa propre technologie permettant de recharger un smartphone compatible en seulement 5 minutes. De là à savoir si l’on en profitera en France, c’est une autre histoire.

Depuis quelques années, on assiste à une véritable course à la charge rapide auprès des constructeurs. Rien qu’au cours des 5 derniers mois, le record a été battu pas moins de 3 fois. Nous avons d’abord eu le Redmi Note 12 et sa charge 210W, suivi par le Realme GT Neo 5 et sa charge 240W, dont le record n’aura pas tenu bien longtemps. En effet, Xiaomi s’est une nouvelle fois imposé avec sa charge 300W, qui serait théoriquement capable de recharger un smartphone en seulement 5 minutes.

De quoi donner des idées à la concurrence. En effet, le géant chinois pourrait bientôt se faire rattraper par un de ses homologues, à savoir Oppo. Sur Weibo, le leaker Digital Chat Station affirme que ce dernier est en train de développer sa propre technologie de charge 300 W. Si les 5 minutes de recharge ne sont pas évoquées, on imagine aisément qu’il s’agit de l’objectif que cherche à atteindre Oppo afin de tenir tête à son rival.

Bientôt un smartphone qui se recharge en 5 minutes chez Oppo ?

Concrètement, Oppo serait en train de « customiser » ses batteries 2220/2230 mAh 15C pour les rendre compatibles avec la charge 300 W. En Occident, nous nous retrouverions donc avec une batterie équivalente à 4600 mAh, qui ne battrait donc probablement pas le record actuel de l’autonomie. Ceci étant dit, Digital Chat Station ne parle que de la batterie. Or, c’est tout l’écosystème qu’il faut revoir pour permettre une charge aussi rapide.

Puce de recharge, port, chargeurs et design, ce sont en effet tous ces éléments qu’il faudra optimiser pour profiter pleinement du potentiel de la technologie. C’est une des raisons pour lesquelles le smartphone de Xiaomi qui détient actuellement le record n’est pas encore commercialisé auprès du grand public. Sans compter le fait que nous n’en verrons peut-être jamais la couleur en France, des rumeurs affirmant qu’Oppo s’apprête à se retirer du marché.

Source : Digital Chat Station