OPPO Reno6 : grosse chute de prix sur le smartphone 5G

Offre très intéressante à saisir pour celles et ceux qui recherchent un smartphone 5G à moins de 250 euros ! À l'occasion d'une vente flash et grâce à une offre de remboursement, l'OPPO Reno6 est au prix de revient de 249 euros chez Orange et Sosh.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'OPPO RENO6 CHEZ ORANGE

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'OPPO RENO6 CHEZ SOSH

C'est dans le cadre d'une vente flash prenant fin le mercredi 17 août 2022 que les boutiques en ligne Orange et Sosh proposent une remise immédiate de 120 euros sur l'achat d'un smartphone 5G de la marque OPPO.

Grâce à cette remise immédiate, l'OPPO Reno6 disponible dans un coloris noir passe ainsi de 419 euros à 299 euros. Mais ce n'est pas tout ! Par le biais d'une ODR de 50 euros valable avant le 31 août prochain (voir conditions), le téléphone en question est au prix de revient de 249 euros seulement.

Concernant ses points forts, le Reno6 signé OPPO est un smartphone doté d'un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. Le téléphone est également équipé d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'un processeur MediaTek Dimensity 900 (6 nm), d'une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation ColorOS basé sur Android. Du côté de la photo/vidéo, on retrouve un triple capteur principal de 64 MP + 8 MP + 2 MP et un capteur frontal de 32 MP. Besoin d'en savoir plus sur le téléphone ? N'hésitez pas à jeter un oeil à notre article associé au test de l'OPPO Reno6.