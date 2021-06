Un smartphone Oppo explose, des milliards de mots de passe piratés… voici le récap’ de la semaine

8,4 milliards de mots de passe ont été publiés dans la nature. La batterie d’un Oppo A53 a explosé en Inde. WhatsApp développe une nouvelle méthode pour identifier un compte. Un nouveau menu de paramétrage est en développement pour Windows 11. Apple contraint de payer des millions une cliente, victime de deux techniciens lubriques… Bienvenue dans le recap’ de la semaine !

Cette semaine, l’actualité a encore été riche en nouveaux produits, en fuites surprenantes et en informations en tout genre. Mais, comme bien des fois, ce sont les sujets sur la sécurité qui interpellent le plus. Nous parlons de sécurité informatique bien entendu, comme cette incroyable fuite de 8,4 milliards de mots de passe, découverts dans un fichier posté sur un forum de piratage. Sécurité qui passe aussi par une simplification des outils qui nous permettront d’assurer la protection de nos données.

Et c’est ce sur quoi Microsoft semble travailler avec Windows 11 et Facebook avec WhatsApp, comme vous pourrez le lire ci-dessous. Mais la sécurité s’exprime aussi dans d’autres domaines, comme la protection de soi. Nous en voulons pour preuve deux histoires insolites, et heureusement rares. D’abord celle de cet utilisateur d’un Oppo A53 blessé par son smartphone. Ensuite celle de cette cliente d’Apple dont l’identité a été usurpée sur Internet par deux techniciens qui se sont infiltrés dans son iPhone.

La fuite de mots de passe la plus importante de l'histoire

Il s’agit de la plus importante fuite de données de l’histoire : 8,4 milliards d’identifiants avec mot de passe ont été publiés sur Internet. Tous ne proviennent certainement pas du même piratage. Les chercheurs en cybersécurité qui ont découvert ce fichier sur un forum de piratage populaire affirment qu’ils ont été compilés. Ils sont rassemblés dans un fichier texte qui pèse plus de 100 Go. Imaginez le nombre de lignes que cela représente pour arriver à un tel poids. Bien sûr, les Internautes de tous les pays sont concernés. Et, puisqu’il n’y a aujourd’hui que 4,7 milliards d’Internautes dans le monde, il y a de fortes chances que vous le soyez aussi.

La batterie d'un smartphone d'Oppo explose en Inde

En Inde, un smartphone de la marque Oppo a explosé dans la poche de son propriétaire qui a été grièvement brulé. Il s’agit d’un A53, un modèle plutôt entrée de gamme. L’incident s’est déroulé alors que le smartphone n’était pas en cours d’utilisation, mais en veille dans la poche de la victime. Sur les clichés partagés par la victime, vous pouvez voir nettement les contours du composant qui semble être à l’origine de l’incident : la batterie de 5000 mAh. Une défaillance serait à l’origine de cette explosion, qui semble être un cas isolé. Oppo a officiellement ouvert une enquête pour déterminer les causes de cette mésaventure.

WhatsApp développe une nouvelle méthode d'authentification

WhatsApp développe une nouvelle méthode pour identifier un compte que vous transférez d’un smartphone à un autre. Aujourd’hui, quand vous installez un compte sur un nouveau téléphone, le système vous envoie un code par SMS, code que vous devez ensuite saisir dans l’application pour finaliser l’installation. Cette nouvelle méthode ne nécessite aucune interaction humaine : l’application enclenche un appel vers le numéro saisi par l’utilisateur, puis vérifie dans le journal d’appel si l’appel est bien présent. Et voilà. Cette méthode n’est compatible qu’avec Android, car les applications n’ont pas accès au journal des appels dans iOS.

Le menu de paramétrage du prochain Windows sera facile à utiliser

La prochaine mise à jour majeure de Windows s’appelle « Sun Valley ». Elle semble tellement importante que certains l’appellent déjà Windows 11. Parmi les changements apportés par cette nouvelle mouture du système d’exploitation se trouve un nouveau menu de paramétrage. Le but est d’oublier enfin le fameux panneau de configuration, lequel a déjà été transformé avec les dernières itérations de Windows (Windows 8 et Windows 10). Il s’agirait autant d’un lifting cosmétique que d’un nouvel agencement organisationnel. Le but : « aider l’utilisateur à trouver ce qu’il cherche d’un seul coup d’oeil ». Un peu à la manière des smartphones.

Apple verse de l'argent à une cliente abusée par des techniciens

Apple a versé plusieurs millions de dollars à une cliente qui a porté plainte contre la firme. Une affaire sordide qui s’est déroulée en 2016, mais découverte que récemment. La victime a envoyé à Apple son iPhone pour réparation. Les deux techniciens, employés chez Pegatron et en charge de la réparation de son iPhone, ont utilisé ce dernier pour usurper son identité et publier des images et une vidéo coquines de la victime sur les réseaux sociaux. Les avocats ont demandé 5 millions de dollars à Apple pour le préjudice causé. Le montant versé n’a pas été rendu public.

Nos tests de la semaines

Cette semaine, la rédaction de PhonAndroid a publié trois tests. Une voiture électrique. Un accessoire connecté. Et un jeu vidéo. La première est la Mokka-e d’Opel. Deuxième véhicule 100 % électrique de la marque allemande, c’est également son premier SUV. Alternative plus abordable de la Peugeot e-2008, elle offre une bonne autonomie, mais n’est pas dénuée de petits défauts. Le deuxième est le Mi Smart Band 6 de Xiaomi, un bracelet connecté offrant un écran plus grand et une bonne autonomie, mais qui souffre d’un prix en augmentation. Et le dernier est Ratchet & Clank Rift Apart, une exclusivité de la PS5. Un très bin jeu de plate-forme qui tire vraiment bien parti de la plate-forme technique de la console. Le tout servi par une direction artistique et technique de haute volée.