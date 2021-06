8,4 milliards de mots de passe se retrouvent dans la nature, le monde entier est concerné

La plus grosse fuite de l’Histoire regroupe 8,4 milliards de mots de passe. Découverte par les chercheurs de Cybernews, elle compile probablement d’anciennes fuites dans un fichier TXT de 100 Go, intitulé RockYou2021. Avec 4,7 milliards d’internautes à travers le monde, c’est potentiellement l’intégralité des utilisateurs qui est concernée.

Vous n’avez sûrement pas échappé à celle-ci. Les chercheurs en sécurité de Cybernews ont découvert ce qui est probablement la plus grosse fuite de mots de passe de l’Histoire. Cette dernière regroupe pas moins de 8,4 milliards d’identifiants au sein d’un fichier TXT de 100 Go. L’auteur du post l’a publié sur un forum de hacking populaire. Celui-ci n’est sûrement pas à l’origine du piratage de tous ces comptes, préférant plutôt compiler de précédentes fuites.

Dans le fichier TXT, intitulé « RockYou2021 » en référence à la faille de 2009 de l’application du même nom, on retrouve des mots de passe entre 6 et 20 caractères, sans aucun espace ou caractère de type ASCII. Cette brèche est donc d’une tout autre ampleur. De par sa taille, elle est comparable à Compilation of Many Breaches (COMB), qui a révélé publiquement 3,2 milliards de mots de passe. À date, aucune fuite connue n’a atteint cette taille gargantuesque.

Il est urgent de changer votre mot de passe

Au total, on compte 4,7 milliards d’internautes à travers le monde. Autant dire qu’avec cette fuite regroupant quasiment le double de mots de passe, c’est potentiellement l’intégralité des utilisateurs qui sont concernés. D’autant que la plupart d’entre eux reprennent le même mot de passe sur plusieurs comptes différents. Le nombre de données personnelles corrompues atteint alors des chiffres astronomiques.

On ne peut donc que vous conseiller de vérifier si votre mot de passe fait partie de la liste. Pour cela, vous pouvez consulter la base de données HaveIPwnd, ou celle de Cybernews qui sera sûrement plus complète sur le sujet. Si votre mot de passe n’apparaît pas de suite, retentez après quelques jours, le temps que la base de données soit entièrement mise à jour. Si malheureusement vous faites partie des victimes, vous pouvez suivre nos conseils pour trouver un mot de passe solide.