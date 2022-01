Oppo Find X5 Pro : découvrez les premières images et la fiche technique du smartphone

Oppo dévoilera dans les prochaines semaines son nouveau smartphone haut de gamme, le Find X5 Pro. Avant son lancement officiel, nous avons déjà pu découvrir des photos volées de l’appareil ainsi que sa fiche technique.

Sur Weibo, le leaker @Andy001231 a partagé de nouvelles informations à propos du futur flagship d’Oppo. Dans sa publication, nous pouvons découvrir une grande partie de la fiche technique du smartphone, mais également les premières photos volées qui dévoilent son design ainsi que son écran « à propos » dans les paramètres.

Comme on peut le voir sur les images, les paramètres du smartphone confirment bien que le smartphone se nommera bien « Find X5 Pro » et non « Find X4 Pro », puisque le chiffre 4 porte malheur en Chine. On peut apercevoir le module photo avec sa forme atypique et déconcertante qui correspond aux rendus de OnLeaks.

Une puce maison et un partenariat en photo pour le Find X5 Pro

Les photos volées confirment l’apparence du smartphone et la présence de 3 capteurs photo, contre 4 sur la génération précédente, puisque nous avions vu que le fabricant chinois allait abandonner le microscope du Find X3 Pro. À l’arrière du smartphone, on remarque surtout deux mentions intéressantes.

En effet, le module photo fait la mention de la présence d’une nouvelle puce « MariSilicon X », un ISP, ou processeur dédié au traitement des images, fait maison. Celui-ci aura pour objectif d’apporter un peu plus d’intelligence artificielle au traitement des photos réalisées avec le smartphone. En plus du nouvel ISP, la photo confirme un nouveau partenariat avec Hasselblad sur la partie photo, tout comme le OnePlus 10 Pro qui a été présenté la semaine dernière.

Concernant les caractéristiques techniques du smartphone, le leaker annonce qu’il sera propulsé par une puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. On retrouvera un écran 2K LTPO 2.0 120 Hz, et le smartphone sera alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide 80 W. Côté photo, pas de révolution par rapport à la génération précédente. Le Find X5 Pro mise toujours sur un capteur principal IMX766 de 50 MP, un capteur ultra grand-angle IMX766 de 50 MP ainsi que sur un téléobjectif S5K3M5 de 13 MP offrant un zoom optique 2X.

Crédit : Coolapk