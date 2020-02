Oppo Find X2 : sa recharge sans fil 30W serait elle aussi la plus rapide du marché

On en apprend davantage sur le Oppo Find X2 grâce à des captures d’écran reprises par un leaker chinois. Le smartphone serait doté d’une recharge sans fil 30W extrêmement rapide, qui s’ajoute à une recharge rapide filaire SuperVOOC 65W encore plus rapide.

Le leaker chinois et weibonaute Digital chat session vient de publier sur son compte Weibo une pluie de captures d’écran attribuées à l’Oppo Find X2. Ces captures donnent surtout un aperçu des capacités de l’appareil en matière de recharge rapide filaire et sans fil. On savait déjà depuis quelques temps que l’Oppo Find X2 serait compatible avec la recharge rapide SuperVOOC 65W la plus rapide du marché.

A en croire les captures, le smartphone sera également compatible avec un nouveau système de recharge sans fil particulièrement rapide : avec 30W, le système de recharge sans fil serait également le plus rapide du marché. A en croire Sparrownews qui a traduit certains éléments de ces captures, le X2 prendra également en charge la recharge sans fil inversée. Selon le blog, cette recharge sans fil peut charger « l’équivalent d’une batterie 4000 mAh » en 80 minutes.

Le standard est compatible avec les déclinaisons 5W et 10W du standard Qi – mais pour bénéficier des 30W il faudra vraisemblablement un tapis de charge spécial. Il semble que le smartphone peut changer de lui-même le comportement de la recharge sans fil dans certains cas paramétrables comme « désactiver lorsque la batterie trop faible » ou « optimiser la recharge la nuit », par exemple. Oppo devait initialement présenter l’Oppo Find X2 en marge du MWC 2020. Suite à l’annulation du salon pour cause de coronavirus Oppo devrait tenir une conférence de présentation le mois prochain.

Source : Sparrownews