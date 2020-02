Oppo Find X2 : présentation le 22 février au MWC 2020, c’est officiel !

Oppo présentera le Find X2 le 22 février 2020 lors d’une conférence au MWC de Barcelone. La marque chinoise vient en effet de transmettre les invitations pour l’événement à la presse. En parallèle, une fuite est venue confirmer la disparition du capteur photo escamotable au profit d’un écran troué.

Ce 6 février, Oppo nous a envoyé une invitation pour une conférence organisée au MWC 2020 à Barcelone. La présentation aura lieu le 22 février 2020 à 14 heures sur le salon. La marque ne laisse aucun doute sur le sujet de la conférence : l’Oppo Find X2. « Vivez l’immersion ultime » tease Oppo, évoquant probablement l’écran 120 Hz du smartphone.

Oppo abandonne le capteur photo rétractable pour un écran troué

Le leaker Ice Universe a mis en ligne une photo montrant une protection d’écran destinée à l’Oppo Find X2 sur son compte Twitter. L’informateur table sur l’intégration d’un« écran OLED 20: 9, WQHD + 120Hz ». On aperçoit clairement dans le haut gauche de la protection la présence d’un minuscule trou.

Comme le voulaient les dernières rumeurs, Oppo a décidé d’abandonner le mécanisme escamotable du Oppo Find X premier du nom pour opter pour un écran troué. Comme de nombreux autres fabricants, Oppo va placer le capteur photo frontal pour les selfies dans une cavité dans la dalle.

C’est notamment le cas de OnePlus. La firme chinoise n’équipera pas les futurs OnePlus 8 Pro du même capteur escamotable que les OnePlus 7 Pro et OnePlus 7T Pro. Ce n’est pas une surprise : Oppo et OnePlus sont en effet détenus par le même groupe, BBK Electronics. Les smartphones fabriqués par les deux marques partagent souvent de nombreux points de ressemblance.

Aux dernières nouvelles, le Find X2 serait alimenté par le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm, équipé de la Super VOOC 65W, la technologie de charge rapide la plus rapide du marché et doté d’un appareil photo composé du Sony IMX689 48 mégapixels. On vous en dit plus dès que possible sur le sujet. En attendant, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.