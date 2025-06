SFR : grosse panne sur les réseaux mobiles et fixes, toute la France est concernée

Avis aux abonnés SFR, si vous n'arrivez pas à envoyer des SMS, passer un coup de fil ou surfer sur Internet, c'est normal. Tous les réseaux de l'opérateur sont victimes d'une panne importante depuis ce lundi midi.

Comme on peut le voir sur DownDetector, site spécialisé dans le recensement des pannes des principaux services, les signalements ont grimpé en flèche vers le déjeuner. A l'heure où nous écrivons ces lignes, on compte pas moins de 10 865 plaintes sur le portail.

Grosse panne sur tous les réseaux de SFR

Sans surprise, de nombreux clients ont commencé à manifester leur mécontentement sur les réseaux sociaux et à interpeler l'opérateur au carré rouge : “Panne totale réseau téléphonique et internet sur Amiens. Il se passe quoi @SFR ?”, écrit un usager. “Par contre, comment cela se fait qu'en 2025, les opérateurs ne sont pas foutus d'envoyer un SMS ou un mail d'urgence, pour prévenir de la panne et donner quelques informations ?”, signale une autre abonnée.

De ce que l'on sait, la panne est d'ampleur nationale. La carte de DownDetector le confirme d'ailleurs, avec des signalements concentrés dans toutes les grandes villes françaises (Paris, Lyon, Marseille, Lille, Rennes, etc.). Il y a une heure, le compte officiel SFR Business a pris la parole sur X afin d'éclaircir les clients sur la situation : “Nous vous informons qu'un incident technique impacte actuellement notre réseau. Nos équipes techniques sont pleinement mobilisées pour rétablir la situation. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée”.

Cerise sur le gâteau, les abonnés SFR ou Red by SFR ne sont pas les seuls affectés par cette panne. C'est aussi le cas des clients La Poste Mobile et Prixtel, deux opérateurs mobiles qui exploitent le réseau SFR pour proposer leurs services. Sur DownDetector, les signalements sont également nombreux. Pour l'instant, on ne sait pas quand les services reviendront à la normale… et si SFR compte dédommager les clients. Nous mettrons à jour cet article dès que nous en saurons plus ces sujets.