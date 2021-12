Oppo prépare un capteur photo rétractable pour ses futurs smartphones

Oppo a dévoilé un nouveau concept intriguant via une vidéo publiée sur Twitter : un capteur photo rétractable qui permet de le rentrer dans le corps du smartphone. Il s’agit vraisemblablement d’une manière de le protéger, et non d’apporter un zoom optique.

Oppo cherche toujours à proposer des choses innovantes sur ses smartphones et sa dernière trouvaille en date pourrait en étonner plus d’un. Il s’agit d’un capteur télescopique prévu pour smartphone. La chose a été dévoilée dans une simple vidéo Twitter et le constructeur attend encore pour nous en dire un peu plus.

A première vue, on pourrait croire que cette innovation pourrait apporter un zoom optique sur un smartphone équipé. Après tout, le procédé mécanique ressemble à celui d’un compact. Cependant, comme le note iGen, on peut lire la mention suivante gravée sur le module :

Retracable Cam : 1/1.56’’ 50 mm f/2.4

La mention 50 mm seule laisse donc présager l’absence de ce zoom optique attendu. La question est donc : à quoi cela pourrait-il bien servir ?

Oppo pourrait présenter très bientôt son capteur rétractable

Oppo publie cette vidéo pour justement nous poser la question. On peut voir le terminal ressortir automatiquement l’objectif quand on utilise l’appli photo, mais aussi voir celui-ci se rétracter en cas de chute afin de se protéger. Cela pourrait donc n’être qu’un outil de confort, afin de réduire l’épaisseur du téléphone lorsque l’APN n’est pas utilisé. Il est vrai que les modules photos des smartphones actuels ressortent systématiquement du châssis, ce qui peut créer des problèmes de stabilité. En tout cas, il semblerait que le mécanisme soit résistant à l’eau, selon la vidéo.

Nous n’aurons en tout cas pas à attendre longtemps avant de voir la réelle utilité de la chose. En effet, cette invention sera présentée lors de la conférence Inno World qui aura lieu le 14 décembre prochain.

A noter que ce n’est pas la première fois qu’Oppo tente d’innover dans ses modules photos. On se souvent par exemple du capteur selfie rétractable de l’Oppo Find X dès 2018, qui était intéressant mais un peu gadget. D’autres innovations sont aussi attendues de la part du constructeur. Par exemple, nous l’attendons sur le domaine du pliable.

