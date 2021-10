Oppo dévoile CarLink, son concurrent direct à Android Auto et Apple CarPlay

Oppo vient de dévoiler officiellement CarLink, son alternative à Apple CarPlay, Android Auto ou encore Hicar de Huawei. D'après les dires du constructeur, il envisage d'intégrer sa solution dans pas moins de 15 millions de véhicules en 2022.

Comme vous le savez, de nombreux acteurs de l'industrie des smartphones et du high-tech ont décidé de se lancer sur le marché de la mobilité électrique et connectée. Google et Apple sont déjà bien implantés dans ce domaine, grâce à Android Auto et Apple CarPlay. Pour résumer, ces deux systèmes permettent de profiter d'une interface de votre smartphone dans un format optimisé pour l'écran d'infodivertissement de votre véhicule.

La prochaine étape pour Apple serait bien évidemment le lancement de l'Apple Car, sa toute première voiture électrique, prévu pour l'instant en 2024 si l'on en croit les rumeurs. Et récemment, Huawei a également dévoilé son alternative à Android Auto et Apple CarPlay avec HiCar. Basé sur HarmonyOS, ce système d'infodivertissement équipera en premier lieu les voitures électriques de la marque chinoise BYD.

Oppo se lance à son tour dans les systèmes pour voitures intelligentes

Après Google, Apple, et Huawei, c'est au tour au tour d'Oppo de se lancer sur le marché des systèmes d'infodivertissement pour véhicules connectés. En effet, le constructeur vient de dévoiler officiellement l'existence de CarLink, sa solution pour voiture intelligente. Le géant chinois a annoncé la nouvelle durant l'évènement Oppo Developer Conference qui s'est tenue ce mercredi 27 octobre 2021.

“Pour que le service omniprésent devienne une réalité, les voitures doivent également être mieux intégrées à la vie numérique des gens. Oppo a présenté la solution Oppo CarLink, qui offre de nombreuses fonctions telles que l'ouverture des portes de la voiture à distance, ou encore la diffusion du smartphone sur les écrans de la voiture”, détaille Oppo dans son communiqué de presse.

Selon Wu Henggang, président de la division d'ingénierie logicielle de la marque, Oppo ambitionne d'équiper 15 millions de voitures avec ce nouveau système durant l'année 2022. Selon la marque, elle a déjà commencé à travailler autour de CarLink avec plus de 70 entreprises partenaires. “Grâce à Oppo CarLink, Oppo va étendre la capacité de connecter les smartphones et les voitures pour donner aux développeurs un accès plus facile pour développer des produits liés aux voitures”, conclut la marque.