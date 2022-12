Oppo promet d’améliorer l’audio des smartphones grâce à une nouvelle puce Bluetooth

Le 14 décembre 2022, Oppo a inauguré sa nouvelle conférence Inno Day. Durant cette première journée, la marque chinoise a présenté trois innovations destinées à améliorer l’expérience de « l’écosystème Oppo ». La plus intéressante s’appelle Marisilon Y, une puce Bluetooth destinée aux futurs écouteurs Enco de la marque. L’objectif du composant : faire comme Apple avec les AirPods et les iPhone. Un accessoire dédié à la santé connectée et un prototype de lunettes étaient également présents. Présentations.

Le 14 décembre est un grand jour pour Oppo : c’est l’inauguration d’Inno Day, sa conférence annuelle dédiée aux nouvelles technologies. Durant cet événement, la firme chinoise ne présente pas forcément que des smartphones durant Inno Day. Il y en aura peut-être demain, puisque de nombreuses rumeurs affirment qu’un ou deux Find N2 sont prévus. Mais aujourd’hui, ce n’est pas le cas. Aujourd’hui, l’écosystème est à l’honneur avec trois nouveautés.

La plus importante des trois est un composant qui s’appelle Marisilicon Y. Il ne s’agit pas d’un remplaçant pour le coprocesseur d’image Marisilicon X qu’Oppo a annoncé lors d’Inno Day 2021 et que vous retrouvez dans le Reno 8 Pro et les Find X5 et Find X5 Pro. La fonction de Marisilicon Y est différente puisqu’il s’agit d’une puce Bluetooth customisée. Oppo explique que son but est d’améliorer l’existant en reprenant les fonctions audio du protocole Bluetooth et en l’améliorant pour offrir un son de meilleure qualité.

Oppo veut offrir les mêmes technologies audio qu'Apple

Parmi les promesses annoncées par Oppo, nous retrouvons la qualité lossless avec un échantillonnage 192 kHz à 24 bit, mais également la spatialisation (comme Spatial Audio chez Apple ou 360 Audio chez Sony) pour les films, les jeux et la musique. L’intelligence artificielle y a également un rôle à jouer puisqu’un coprocesseur neural est inclus dans Marisilicon Y pour analyser le type de musique et adapter l’égaliseur en temps réel.

En revanche, Oppo nous indique que la latence n’a pas été spécifiquement retravaillée. Interrogée par Phonandroid, la marque explique que ce n’est pas une priorité, parce qu’elle propose déjà le mode gaming qui réduit significativement la latence. Une déclaration qui étonnera peut-être les gamers sur smartphone.

Marisilicon Y est comparable aux puces Apple H (H1 et H2) que vous retrouvez notamment dans les AirPods les produits sans fil de la marque Beats. Cette puce devrait trouver sa place dans les futurs produits audio haut de gamme de la série Enco (dans les probables successeurs des Enco X2, par exemple). Et cette puce sera bien évidemment optimisée pour fonctionner avec les smartphones Oppo, à l’image des iPhone avec les AirPods. L’objectif est donc clair : se différencier de la concurrence sur Android (notamment Samsung et Xiaomi) et apporter une expérience exclusive à ses accessoires audio.

Oppo dévoile aussi un galet biométrique et des lunettes connectées

La deuxième annonce concerne OHealth H1. Il s’agit non pas d’un composant, mais d’un produit commercial. Oppo le qualifie de « moniteur de santé familial », parce que son but est de mesurer et d’analyser les données biométriques de toute la famille : température corporelle, qualité du sommeil, fréquence cardiaque, électrocardiogramme, etc.

Puisque c’est un produit familial, il est en mesure de séparer les données collectées de plusieurs utilisateurs. Il prend la forme d’un galet blanc assez épuré. À l’intérieur, vous retrouvez tous les capteurs biométriques nécessaires. Il fonctionne sur batterie et pèse 95 grammes, ce qui parait plutôt léger. OHealth H1 sera commercialisé uniquement en Chine dans un premier temps. Un lancement international n’a pas été évoqué.

Enfin, le dernier produit présenté s’appelle Air Glass 2. C’est la seconde génération de lunettes connectées d’Oppo, la première ayant également été dévoilée durant Inno Day en 2021. Cette nouvelle génération ne révolutionne pas le concept, puisque nous restons sur de la réalité « assistée » (ou augmentée), mais elle améliore l’existant. Le poids a été amélioré : 38 grammes. Les optiques ont été modifiées, pour adopter des lentilles SRG-diffractive, rendant le produit compatible avec des verres correctifs.

Avec ces différents capteurs environnementaux, biométriques et connectiques, Air Glass 2 peut traduire en temps réel, passer des appels, offrir un trajet géolocalisé ou encore convertir de la voix en texte. Aucune information commerciale n’a été fournie, que ce soit un prix, une date ou un pays de lancement.