Xiaomi dévoile une recharge sans fil de 40W : 100% de batterie en 40 minutes !

Xiaomi vient de lever le voile sur une recharge sans fil de 40W. Grâce à cette nouvelle technologie, la marque chinoise est capable de recharger intégralement une batterie de smartphone par induction en l’espace de 40 minutes. Ce système est capable de rivaliser avec les meilleures recharges filaires du marché, dont la Supercharge de Huawei.

Ce lundi 2 mars 2020, Chang Cheng, vice président de Xiaomi, a mis en ligne sur Sina Weibo une courte vidéo de présentation d’une recharge sans fil de 40W. La séquence montre un smartphone posé sur un socle de recharge par induction. Comme on peut le voir dans la vidéo (visible en fin d’article), la batterie de 4000 mAh du smartphone récupère 50% d’autonomie en seulement 20 minutes de recharge. Pour atteindre les 100%, il faut attendre 40 minutes. Á titre de comparaison, un chargeur sans fil prend généralement entre 1H30 et 2H15 pour recharger complètement une batterie.

Avec sa recharge 40W, Xiaomi s’apprête donc à révolutionner la recharge sans fil pour téléphone. Actuellement, la recharge sans fil ne dépasse pas encore les 15 watts (pour les meilleurs chargeurs du marché). En septembre dernier, Xiaomi avait déjà dévoilé un chargeur rapide de 30W pour accompagner le Mi 9 Pro 5G. C’était déjà un record.

Lire également : Super Charge Turbo – Xiaomi recharge un smartphone à 100% en 17 min

Une recharge sans fil aussi efficace que la SuperCharge de Huawei

Avec cette technologie de charge par induction, Xiaomi vient concurrencer les meilleures recharges rapides du marché, comme la SuperCharge 40W conçue par Huawei. Comme on vous le disait dans notre test du Huawei P30 Pro, la SuperCharge permet de charger complètement une batterie de 4200 mAh en 60 minutes.

Interrogé par nos confrères d’Android Autority, un porte parole de Xiaomi est venu tempérer les attentes des utilisateurs. « Nous n’avons pas de calendrier de disponibilité pour une version commerciale à partager pour le moment » explique le responsable. Cette technologie est encore en cours de développement. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Android Autority