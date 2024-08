OpenAI baisse les prix de ChatGPT, les smartphones les plus puissants de juillet selon AnTuTu, c’est le récap’ de la semaine

GPT-4o est désormais moins cher, le RedMagic 9S Pro prend la tête du classement AnTuTu, la fiche technique du Pixel 9 Pro XL se dévoile, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, on fait le point sur le top 10 des smartphones les plus puissants du mois de juillet selon AnTuTu et on vous dit tout du piratage massif de l’entreprise américaine National Public Data. OpenAI dévoile les nouveaux tarifs de GPT-o4, Xiaomi annonce une bonne et une mauvaise nouvelle pour ses futurs appareils et de nouvelles fuites lèvent le voile sur le design et le prix du Pixel 9 Pro XL.

AnTuTu : quels sont les smartphones les plus puissants de 2024 ?

AnTuTu vient de dévoiler son top 10 des smartphones les plus puissants du mois de juillet. La célèbre plateforme de benchmarks a placé le RedMagic 9S Pro à la première place du classement, suivi du OnePlus Ace 3 Pro et du Redmi K70 Extreme Edition. Du côté des smartphones de milieu de gamme, le podium est composé du OnePlus Nord 4, du Realme GT Neo6 SE et du POCO X6 Pro.

Lire : AnTuTu dévoile le top 10 des smartphones Android les plus puissants de juillet 2024

Une réduction des prix pour ChatGPT

Pour faire face à la concurrence, notamment suite au succès de Gemini 1.5 Pro de Google, OpenAI vient de dévoiler les nouveaux prix de son modèle d’intelligence artificielle. GPT-4o est donc désormais moins cher et les utilisateurs seront ravis de pouvoir profiter de l’IA à moindre coût. Autre bonne nouvelle, OpenAI a ajouté une nouvelle fonctionnalité baptisée « Sorties Structurées », notamment très pratique pour les professionnels.

Lire : ChatGPT est maintenant beaucoup moins cher, voici les nouveaux tarifs expliqués en détail

Les données personnelles de 2,9 milliards de personnes atterrissent sur le dark web

Les vols de données sont de plus en plus nombreux et c’est au tour de National public Data d’être victime d’un piratage massif mettant en danger les informations personnelles de presque 3 milliards de personnes. Les hackers, issus du groupe de cybercriminels USDoD, ont dérobé des noms, des adresses et des numéros de sécurité sociale. Cette collection impressionnante de données personnelles a été mis en vente sur le dark web au prix de 3,5 millions de dollars.

Lire : L’un des plus grands vols de données de l’histoire vient d’exposer les informations de 2,9 milliards de personnes

Xiaomi a entendu les plaintes et veut proposer des smartphones moins pollués par les publicités

Xiaomi semble avoir pris en compte le mécontentement des utilisateurs face aux nombreuses applications préinstallées et publicités qui inondent ses appareils. En effet, le constructeur promet de réduire les « bloatwares » et de proposer des smartphones moins pollués. En revanche, Xiaomi a confirmé qu’il n’y aurait pas de nouveau bouton permettant de désactiver toutes les publicités MIUI ou d’HyperOS en une seule fois. Il faudra donc continuer à les supprimer une par une dans les paramètres de chaque application.

Lire : Vous avez un smartphone Xiaomi ? Voici une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous

Pixel 9 Pro XL : une fuite dévoile son prix et sa fiche technique

Alors que la présentation officielle de la nouvelle gamme de Pixel est prévue pour le 13 août, des photos ont révélé le design du modèle 9 Pro XL. Des fuites ont également levé le voile sur une grande partie de la fiche technique du smartphone, et on connait également son prix. Vendu 1 099 dollars hors-taxe aux États-Unis, soit 100 dollars de plus que le Pixel 8 Pro à son lancement, le modèle haut de gamme de Google pourrait également subir une augmentation tarifaire en France.

Lire : Le Pixel 9 Pro XL fuite sous toutes les coutures et on connait son prix

Des batteries au potassium qui combinent vitesse de charge, sécurité et compatibilité avec tous les appareils

La startup texane Group1 a profité de la 14e conférence annuelle Beyond Lithium qui se tenait au Oak Ridge National Laboratory pour présenter la KIB, une batterie au potassium-ion qui pourrait révolutionner le marché des batteries. En effet, la KIB offre des performances supérieures aux batteries lithium-ion, mais elle les surpasse également en termes de sécurité et de vitesse de charge. Autre point très positif, il s’agirait de la première batterie au monde compatible avec tous les appareils.

Lire : Voici la première batterie au monde sans matériaux rares qui peut vraiment fonctionner dans tous les appareils

Nos tests de la semaine

Motorola Razr 50 : la puissance n’est pas au rendez-vous

Si vous cherchez un smartphone pliable puissant, passez votre chemin. En effet, même si le Motorola Razr 50 peut séduire grâce à son joli design, ses écrans interne et externe ou encore sa partie logicielle, ses performances sont faibles. La partie photo est tout juste correcte, l’appareil a tendance à chauffer et vous ne bénéficierez que de trois ans de mises à jour. Des points négatifs difficiles à défendre, d’autant que le Razr 50 coûte quand même 900 euros.

Lire : Ce smartphone pliable est vendu moins de 1000 euros, et on comprend pourquoi. Notre test du Motorola Razr 50

Lenovo Yoga Slim 7x : un des PC portables les plus intéressants

Lenovo propose ici un PC portable original et bien fini, qui combine une excellente autonomie, de très bonnes performances CPU, une belle gestion de la chauffe et un écran OLED lumineux et très beau. Le GPU est un peu en retard et la connectique est malheureusement uniquement constituée d’USB-C, mais outre ces petits bémols, le Yoga Slim 7x est un excellent produit.

Lire : Enfin un bon ordinateur portable siglé Copilot+ ! Notre test du Lenovo Yoga Slim 7x