ChatGPT est maintenant beaucoup moins cher, voici les nouveaux tarifs expliqués en détail

OpenAI annonce une baisse de prix importante pour son modèle GPT-4o. Cette réduction intervient en pleine guerre des prix avec Google. De plus, de nouvelles fonctionnalités sont maintenant disponibles pour faciliter la vie des utilisateurs.

GPT-4o est la dernière évolution du modèle d’intelligence artificielle GPT-4 d'OpenAI. Ce dernier permet non seulement de générer du texte, mais aussi de traiter des images grâce à ses des capacités de vision améliorées. Il est aussi plus rapide et plus économique que ses prédécesseurs, ce qui le rend idéal pour une variété d'applications, des conversations naturelles avec les utilisateurs aux analyses complexes.

Récemment, OpenAI a annoncé une réduction des prix pour GPT-4o. Il entre ainsi dans une véritable guerre des prix avec Gemini 1.5 Pro de Google qui commence à être intégré partout. En effet, ce dernier a également vu ses tarifs diminuer. Il est maintenant proposé à 3,50 $ (environ 3,20 €) par million de tokens d'entrée et 10,50 $ (environ 9,60 €) par million de tokens de sortie. Cette compétition intense pousse les prix vers le bas, ce n’est pas pour déplaire aux utilisateurs.

OpenAI aligne les prix de ChatGPT avec Gemini 1.5 Pro de Google

Le modèle GPT-4o était initialement proposé à 5,00 $ (environ 4,60 €) par million de tokens d'entrée et 15,00 $ (environ 13,70 €) par million de tokens de sortie. Désormais, ces prix sont réduits à 2,50 $ (environ 2,30 €) pour les tokens d'entrée et 10,00 $ (environ 9,10 €) pour les tokens de sortie.

Mais qu'est-ce qu'un token exactement ? Un token est une unité de texte utilisée par le modèle. Par exemple, un mot courant comme “chat” peut en représenter un, tandis que des mots plus longs ou des phrases entières en comprennent plusieurs. Pour les abonnés standard qui payent déjà l'abonnement mensuel pour GPT-4o, cette réduction de prix signifie donc qu'ils pourront obtenir plus de tokens pour leur argent. Cela leur permettra d'utiliser davantage l’IA sans coûts supplémentaires.

En plus de cette réduction de prix, OpenAI a introduit les “Sorties Structurées”. Cette nouvelle fonctionnalité permet de s'assurer que les réponses générées par le modèle respectent exactement les formats de données attendus. Cela est particulièrement utile pour les professionnels et les utilisateurs avancés qui intègrent l'IA dans des applications spécifiques. Ils vont peuvoir ainsi obtenir des résultats plus précis et conformes à leurs besoins sans avoir à effectuer de nombreuses modifications.