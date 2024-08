Le Pixel 9 Pro XL fuite sous toutes les coutures et on connait son prix

À quelques jours de son annonce en bonne et due forme par Google, le Pixel 9 Pro XL fuite en images, confirmant son design. Une partie de sa fiche technique et son prix sont aussi dévoilés.

La présentation officielle des Pixel 9 doit avoir lieu le 13 août prochain, mais certains chanceux ont déjà pu mettre la main sur les trois modèles attendus. Plusieurs photos de prise en main du Pixel 9 Pro XL (à voir dans le tweet de MysteryLupin intégré en fin d'article) nous révèlent le design du smartphone.

Au dos, le changement de bloc photo, si particulier sur les Pixel, se confirme. Les lignes droites de la barre horizontale laissent place à un module bien plus arrondi. De fins espaces sont aussi laissés sur le côté, alors que le bloc photo allait de tranche à tranche sur les générations antérieures. À l'avant, pas de surprise avec la présence d'un poinçon central pour la caméra frontale. Si les angles restent arrondis, on constate que les tranches sont bien plus plates que celles du Pixel 8 Pro.

Hausse de prix ou retrait du modèle 128 Go ?

L'écran OLED de 6,8 pouces bénéficierait d'une définition 2 992 x 1 344 pixels, avec une forte luminosité, jusqu'à 3 000 nits en pic. Une couche en verre Gorilla Glass Victus 2 devrait protéger le mobile. Sans surprise, on retrouve un SoC Tensor G4 (qui devrait miser sur l'IA plutôt que les performances brutes) associé à une puce de sécurité Titan 2. Comme on s'en doutait, le Pixel 9 Pro XL sera livré sous Android 14, avec une mise à jour disponible rapidement vers Android 15.

Le capteur photo principal de 50 MP pour une ouverture de f/1,68 est associé à un ultra grand-angle de 48 MP, f/1,7 et champs de vision à 123° ainsi qu'à un téléobjectif de 48 MP, f/2,8 offrant un zoom optique jusqu'à 5x. La caméra selfie opte pour une configuration 42 MP et f/2,2.

Aux États-Unis, le Pixel 9 Pro XL devrait coûter 1 099 dollars hors-taxe. Nous assistons donc à une hausse de prix puisque le Pixel 8 Pro démarrait à 999 dollars pour un stockage de 128 Go. Peut-être que Google est passé à un stockage minimal de 256 Go pour justifier cette augmentation tarifaire. En France, le Pixel 8 Pro est vendu à 1 099 euros pour 128 Go, 1 159 euros pour 256 Go et 1 299 euros pour 512 Go. Il faut donc soit s'attendre à des prix plus élevés pour le Pixel 9 Pro XL, soit à la disparition de la variante 128 Go.