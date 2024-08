Vous avez un smartphone Xiaomi ? Voici une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous

Xiaomi annonce un changement important sur ses smartphones et de nombreux utilisateurs seront ravis de l'apprendre. En revanche, le constructeur revient aussi sur une fonction très attendue, mais pas comme on l'espérait.

Quand vous achetez un smartphone, il n'est pas “vierge”. Plusieurs applications sont préinstallées, certaines indispensables au bon fonctionnement de l'appareil et d'autres beaucoup moins intéressantes pour vous. En fonction des constructeurs, la part de ces dernières est plus ou moins importante. Xiaomi est connu pour en imposer trop aux yeux de ses utilisateurs, tout en affichant des publicités dans le système ou dans les applications. Deux comportements que la concurrence adopte aussi, mais très pénibles à la longue.

Le fabricant chinois entend en partie ses clients et annonce une bonne nouvelle : “Nous sommes en train de réoptimiser notre stratégie commerciale à cet égard afin d'améliorer l'expérience de l'utilisateur en réduisant le nombre d'applications préinstallées […]. Les utilisateurs devraient être en mesure de voir ces résultats très bientôt dans nos prochains appareils phares”. Il y aura donc moins de “bloatwares” sur les smartphones Xiaomi, et c'est tant mieux. Maintenant, passons à la mauvaise nouvelle.

Xiaomi ses smartphones moins pollués, tout en mettant fin aux espérances des utilisateurs sur un point pénible

Malheureusement, le constructeur en profite pour faire taire une rumeur que beaucoup espéraient vraie : il n'y aura pas de bouton pour désactiver en une fois toutes les publicités d'HyperOS ou MIUI. La raison évoquée est très étrange en revanche. “[…] Notre philosophie est d'apporter des changements facilement accessibles et bénéfiques pour tous nos utilisateurs, c'est pourquoi nous ne prévoyons pas actuellement d'ajouter une option que, de manière réaliste, seul un petit nombre d'utilisateurs découvrirait et utiliserait“.

Difficile de voir comment un simple bouton serait plus complexe à trouver et utiliser que la méthode actuelle. Pour rappel, elle consiste à désactiver l'application appelée MSA, puis à se rendre dans les paramètres de chaque appli pour en supprimer les publicités. Xiaomi souhaite probablement continuer à profiter des pubs chez les personnes qui se seraient découragées en voyant les manipulations à effectuer pour ne plus les voir. Si c'est le cas, on comprend mieux pourquoi la marque ne veut pas leur faciliter la tâche.

Source : Android Authority