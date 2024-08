Voici la première batterie au monde sans matériaux rares qui peut vraiment fonctionner dans tous les appareils

Une pourrait bientôt révolutionner le marché avec le lancement de la première batterie au potassium-ion au format 18650. Plus rapide à charger, plus sûre et durable, et sans cobalt ni autres minéraux polluants, elle promet de surclasser les technologies actuelles.

Les batteries au lithium-ion, en particulier celles au format 18650, sont actuellement les plus populaires. Elles sont utilisées dans une large gamme d'appareils, des lampes torches aux ordinateurs portables, en passant par les véhicules électriques comme les Tesla Model X et Model S. Ces dernières contiennent généralement des minéraux comme le cobalt, le nickel et le cuivre, qui sont essentiels à leur fonctionnement.

Cependant, la composition de ces batteries pose plusieurs problèmes. L'extraction du cobalt et du nickel est non seulement coûteuse mais aussi souvent réalisée dans des conditions éthiques et environnementales controversées. De plus, elles peuvent présenter des risques de sécurité, notamment des incendies et des explosions, et leur performance peut diminuer à basse température.

Ces batteries au potassium vont mettre fin à la dépendance aux minéraux critiques

Lors de la 14e conférence annuelle Beyond Lithium au Oak Ridge National Laboratory, la startup texane Group1 a présenté la première batterie au potassium-ion (KIB) au monde, emballée dans le format cylindrique 18650 très populaire. Cet élément est abondant dans la nature, en particulier dans les dépôts de sels. Cette innovation promet de révolutionner le marché des batteries grâce à ses performances supérieures et à son respect de l'environnement.

La nouvelle batterie au potassium-ion (KIB), développée par Group1, utilise un matériau de cathode spécialement conçu appelé Potassium Prussian White (KPW). Contrairement aux batteries au lithium-ion, elle est exempte de minéraux critiques comme le cobalt, le nickel, le cuivre et le lithium.

La KIB offre une densité énergétique similaire tout en surpassant les batteries au lithium-ion en termes de vitesse de charge, de sécurité et de nombre de cycles de charge. De plus, elle est compatible avec les infrastructures de fabrication existantes et peut être intégrée facilement dans les appareils utilisant déjà des accus au format 18650. Bien que ces dernières ne soient pas encore disponibles commercialement, Group1 distribue des échantillons à ses partenaires parmi les fabricants de premier rang et les producteurs de cellules pour encourager une adoption généralisée.

Source : PRnewswire