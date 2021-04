OnePlus Watch : une mise à jour corrige les bugs de la montre connectée

La OnePlus Watch reçoit sa première mise à jour. Le firmware corrige les quelques bugs apparus sur la montre connectée et propose une poignée d'améliorations. Dans la foulée, OnePlus annonce les nouveautés qui seront proposées dans les futures mises à jour, dont l'écran always-on.

OnePlus a profité du lancement des OnePlus 9 pour annoncer la OnePlus Watch, sa première montre connectée. Proposée au prix de 159€, la smartwatch tourne sous Smart Wear, un système d'exploitation maison, plutôt que sous WearOS de Google. En dépit de l'expertise logicielle de la marque chinoise, la montre rencontre une flopée de bugs.

Toujours très réactif, OnePlus a déployé la première mise à jour de la OnePlus Watch. Dans un premier temps, le firmware sera proposé à une poignée d'utilisateurs résidents aux Etats-unis et au Canada. Ensuite, si aucun dysfonctionnement n'est repéré, le déploiement s'étendra au reste du monde.

Quelles futures nouveautés pour la OnePlus Watch ?

Comme l'explique OnePlus sur son forum officiel, la mise à jour améliore d'abord les performances du GPS de la montre, “la précision du suivi de l'activité” et “l'algorithme de surveillance de la fréquence cardiaque”. Ce firmware devrait donc améliorer les fonctions fitness de l'accessoire. OnePlus améliore aussi “la fonction d'activation au lever de poignet” qui active automatiquement l'écran de la montre lorsque l'utilisateur lève le poignet pour regarder l'heure.

Le constructeur annonce aussi une “amélioration de la stabilité du système” et la “correction de quelques bugs connus”. On espère que les développeurs ont été en mesure de corriger le bug qui empêche les messages reçus à la suite d'être lisibles, que nous avons repéré dans notre test.

Enfin, OnePlus fait le point sur les futures fonctionnalités qui seront intégrées à la montre. La marque annonce 4 nouvelles langues (allemand, italien, espagnol et polonais), plus de 110 modes d'entraînement, un cadran optimisé par l'intelligence artificielle et une option qui permet de contrôler l'appareil photo d'un smartphone à distance. Surtout, le constructeur confirme l'arrivée d'un mode Always-On. Ce mode affichera en continu l'heure à l'écran, comme sur les dernières Apple Watch. On espère que cette option ne ruinera pas l'autonomie de la batterie.