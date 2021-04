La OnePlus Watch pourrait avoir un mode always-on-display via une mise à jour

La OnePlus Watch a été présentée en même temps que les terminaux de la gamme OnePlus 9. Elle ne disposera pas de mode alway-on-display afin de garantir une meilleure autonomie. Toutefois, le constructeur ne ferme pas la porte à son ajout via une mise à jour pour ceux qui le désirent.

OnePlus a tenu une conférence la semaine dernière et a présenté le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro. En plus de ces deux smartphones, nous avons eu le droit à l’officialisation de la OnePlus Watch, première montre du constructeur. Son argument principal est l’autonomie, puisqu’on nous promet jusqu’à deux semaines.

Pour proposer une telle chose, OnePlus a fait une croix sur une fonctionnalité bien pratique sur ce genre de produit : le mode always-on-display. Certains adeptes de la marque ont été déçus par ce choix et l’ont fait savoir sur les forums. OnePlus a entendu ces requêtes et a confirmé que ce mode pourrait arriver via une mise à jour prochaine.

« Nous avons entendu beaucoup de requêtes d’utilisateurs concernant le mode always-on-display. Nous sommes en train d’analyser comment un tel mode pourrait impacter l’autonomie et nous évaluons la possibilité de l’ajouter via un patch. »

La OnePlus Watch veut miser sur l'autonomie

Il est vrai que le mode AoD est très impactant au niveau de la batterie, mais si cela permet tout de même de tenir une semaine au lieu de deux avec la montre, ce ne serait déjà pas si mal. Dans tous les cas, OnePlus a indiqué que sa montre bénéficierait de la charge rapide et il sera possible de gagner une semaine d’autonomie avec seulement 20 minutes de charge.

Pour rappel, la OnePlus Watch dispose d’un écran AMOLED rond de 1,39 pouces et tourne sous Smart Wear. Certifiée IP68, elle s’axera sur le sport avec 110 modes d’exercices. Elle sera disponible dès le 26 avril pour un prix de 159 euros. Notons qu’une version Cobalt, plus chic, sera vendue dès le 17 mai. En tout cas, le mode always-on-display sera absent pour le moment afin de garantir une meilleure autonomie. Un petit peu dommage pour un objet qui permet de donner l’heure en un coup d’œil sans aucune intervention.

Source : XDA Developers