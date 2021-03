La OnePlus Watch sera disponible le 14 avril 2021 à 159€, c’est officiel

On connaît enfin la date de lancement et le prix exact de la OnePlus Watch. La première montre connectée de la firme sera disponible en précommande le 14 avril 2021 pour 159 €. Les ventes officielles démarreront le 26 avril. Une édition limitée arrivera quant à elle le 17 mai, à un tarif encore inconnu.

C’est le grand jour pour OnePlus. Aujourd’hui, la firme chinoise a levé le voile sur le OnePlus 9, son nouveau flagship. Au programme : un design revisité par rapport à son prédécesseur, un processeur Qualcomm Snapdragon 888 pour les deux modèles avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Outre quelques nouveautés sur l’écran, c’est surtout sur la photo que le constructeur veut mettre l’accent, avec un capteur principal de 48 mégapixels.

La présentation officielle du smartphone a également été l’occasion pour OnePlus de révéler sa toute première montre connectée : la OnePlus Watch, ainsi qu'une date de sortie. La version standard sera disponible en précommande dès le 14 avril 2021, pour un lancement des ventes le 26 avril. Elle est proposée en deux coloris : gris et noir. La firme prévoit aussi de lancer une édition limitée Cobalt le 17 mai, qui sera dotée d'un matériau doré.

OnePlus lance sa première montre connectée

Pour ce qui est du prix, les précédentes fuites ont vu juste. La OnePlus Watch sera commercialisée à 159 € sur les marchés européens. On ne connaît pas encore le prix de l’édition limitée, mais on imagine qu’il sera plus élevé que ce dernier. La firme chinoise se positionne donc aux côtés de sa concurrente directe, la Mi Watch, vendue elle à 149,99 €. À ce prix, les utilisateurs pourront ainsi avoir au tour du poignet un petit bijou de technologie.

La fiche technique a quant à ellfe fait surface il y a quelques jours. La smartwatch est équipée d'un écran de 1,39”, la compatibilité avec la charge rapide Warp Charge et une batterie capable de tenir environ 2 semaines. Elle bénéficie d’un indice d’étanchéité IP 68, de 110 modes d’exercices et de plus de 50 interfaces personnalisables. La montre connectée ne proposera pas Wear OS, le système d’exploitation de Google. Elle a en effet préféré opter pour Smart Wear, basé sur RTOS.