OnePlus Nord N100 et N10 5G : la marque ne promet qu’une seule mise à jour majeure d’Android

Les OnePlus Nord N100 et N10 5G seront privés de la mise à jour Android 12. Contrairement à ses habitudes, OnePlus ne promet qu'une seule mise à jour majeure d'Android sur les deux smartphones. D'habitude, la jeune marque chinoise garantit 3 ans de mises à jour aux téléphones de son catalogue.

Avec les OnePlus Nord N100 et N10 5G, la firme chinoise s'attaque au marché entrée de gamme. Les deux smartphones se distinguent uniquement par leur prix de vente contenu. Les Nord 100 et N10 5G sont respectivement commercialisés à un prix de départ de 199€ et 349€.

Sans surprise, OnePlus a dû concéder à des sacrifices du côté de la fiche technique. Les deux terminaux se contentent ainsi d'un chipset milieu de gamme (Snapdragon 690 et Snapdragon 460p), de 4 ou 6 Go de RAM et d'un écran LCD plutôt que d'une dalle OLED.

Pas de mise à jour vers Android 12 pour les 2 smartphones pas cher de OnePlus

De plus, les acheteurs d'un Nord N100 ou Nord N10 5G devront aussi faire une croix sur l'excellent suivi logiciel de la marque. Interrogé par nos confrères d'Android Central, un porte-parole de OnePlus affirme que les deux smartphones n'auront droit qu'à une seule mise à jour majeure d'Android. Concrètement, les deux appareils pourront installer la mise à jour Android 11 mais seront privés d'Android 12.

“Les Nord N10 5G et N100 recevront une mise à jour majeure d'Android et un total de deux ans de mises à jour de sécurité. Le plan pour ces deux appareils s'aligne sur les normes de l'industrie pour les smartphones dans des gammes de prix plus abordables. Comme toujours, nous continuerons à écouter les commentaires de nos utilisateurs et à rechercher des moyens d'améliorer l'expérience logicielle pour tous les appareils OnePlus” détaille le porte parole. Sans surprise, OnePlus justifie sa décision par le positionnement tarifaire des deux téléphones.

Comme on pouvait s'y attendre, OnePlus garantit par contre 2 ans de mises à jour de sécurité. La firme ne précise pas si les correctifs seront déployés tous les mois pendant cette période. Il est plus probable que les mises à jour soient proposées tous les 3 mois d'ici un an. In fine, les Nord N100 ou Nord N10 5G sont 100% obsolètes d'ici maximum 2 ans.

Sur les autres appareils de son catalogue, OnePlus promet l'accès à trois mises à jour majeures d'Android. Jusqu'ici, la firme s'est d'ailleurs toujours distinguée par sa réactivité. Ainsi, les OnePlus 8 et 8 Pro ont pu installer la version finale d'Android 11 dès le mois d'octobre. Enfin, les OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro devraient passer à Android 11 dès décembre. Dommage que cet excellent suivi logiciel soit réservé aux appareils plus haut de gamme.

Source : Android Central