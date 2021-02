OnePlus Nord N1 5G serait le nom du prochain milieu de gamme de la marque

OnePlus aurait baptisé en interne son prochain smartphone milieu de gamme OnePlus Nord N1 5G. Celui-ci serait le successeur direct du OnePlus Nord N10 ce qui implique un prix de vente vraisemblablement sous les 400 €.

Alors que la marque était critiquée d'année en année pour l'augmentation de ses prix, OnePlus a lancé en juillet 2020 une nouvelle gamme, Nord, nettement moins chère. Le premier OnePlus Nord est construit autour de ce qui ressemble à l'Oppo Reno 4 5G. Le smartphone sous Snapdragon 765G est compatible 5G et a un écran 6,44″ AMOLED 90 Hz. L'ensemble est complété par un ensemble de capteurs photo de qualité, notamment un capteur principal de 48 MP, le même que dans les OnePlus 7 et 8.

A l'avant on a un double capteur selfie et une batterie généreuse de 4200 mAh avec recharge rapide Warp Charge 30T (0-70% en une demi-heure). La sortie du modèle a été suivie par celle du N10, un smartphone un peu en-dessous sur la fiche technique avec notamment un écran LCD IPS, et une puce Snapdragon 690 5G. Ainsi qu'un N100 très porté sur l'autonomie grâce à sa batterie 5000 mAh mais qui tire également un trait sur la connectivité 5G et propose une partie photo comparativement moins bonne.

D'après Android Authority, OnePlus s'apprête à lancer un nouveau modèle de la gamme Nord. On ne sait pas encore grand chose de lui, si ce n'est qu‘il serait baptisé OnePlus Nord N1 et se situerait dans la lignée de ce que propose le OnePlus N10. On devrait donc avoir cette fois encore un châssis en plastique et une puce Snapdragon milieu de gamme. Pour convaincre, OnePlus devra néanmoins soigner les performances car c'était l'un des principaux reproches de ceux qui ont eu le N10 entre les mains.

Pour le reste, on s'attend à ce que le OnePlus Nord N1 continue de proposer la connectivité 5G et on espère que le constructeur misera davantage sur l'adoption d'un écran OLED qu'une grosse amélioration de la partie photo, plus secondaire sur ce genre de gammes. Qu'en pensez-vous ? Partagez votre avis dans les commentaires !

Source : Android Authority