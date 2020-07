OnePlus Nord : la marque offre 10 smartphones via un jeu sur Twitter

OnePlus lance un jeu concours sur Twitter pour faire gagner 10 smartphones OnePlus Nord numérotés. Les internautes du monde entier peuvent participer – les gagnants seront annoncés le 21 juillet.

Le OnePlus Nord vous fait de l’œil ? Et si on vous disait que vous pouvez tenter votre chance pour gagner l’un des 10 premiers appareils fabriqués par le constructeur ? OnePlus lance en effet un concours sur Twitter pour fêter le lancement du OnePlus Nord – et vous vous en doutez s’assurer un peu de promotion par le bouche à oreille.

Tout ce qu’il suffit de faire est de participer à la diffusion du concours en retweetant le post de OnePlus et de remplir un formulaire. Les seules conditions à remplir sont d’avoir plus de 18 ans, et de se trouver dans un pays éligible (la France en fait partie). Le nom des 10 gagnants sera annoncé le 21 juillet 2020, juste après le lancement du OnePlus Nord. Les smartphones que OnePlus propose de gagner sont un peu spéciaux. Ils seront individuellement numérotés de 1 à 10.

La marque ne le précise pas, mais à en croire le visuel, seul un coloris gris sera disponible. Le OnePlus Nord est un smartphone milieu de gamme très attendu. Il devrait proposer la 5G, et des performances excellentes gråce à un SoC Snapdragon 765G épaulé par 8 ou 16 Go de RAM. Le smartphone devrait embarquer un écran AMOLED avec lecteur d'empreintes intégré. La photo ne devrait pas être de reste avec un quadruple capteur principal.

Dont un capteur 48 Mp. A l’avant, on sait déjà qu’il y aura un double capteur logé dans un poinçon allongé. L’un de ces capteurs devrait proposer 32 Mp tandis que l’autre, de définition inconnue, sera grand angle. La batterie devrait offrir un généreux 4115 mAh avec la recharge rapide de la marque, Warp Charge 30T. Toutes ces fonctionnalités sont attendues à un prix qui devrait défier toute concurrence cette année, sous les 500 euros.

Here’s your chance to WIN one of the first ten #OnePlusNord devices. Ever. And we’re engraving them #01 to #10 to prove it.

To participate:

1. RT and ❤️

2. Fill this => https://t.co/fV4gjm0GXB

Winners will be announced on 21/07 after the #OnePlusNordAR launch. pic.twitter.com/27S7SRkIpA

— OnePlus (@oneplus) July 13, 2020