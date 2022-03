OnePlus Nord CE 2 5G : où l’acheter au meilleur prix ?

Le smartphone OnePlus Nord CE 2 5G est disponible à l'achat en France. Le terminal est disponible à un prix de départ de 369 € dans sa version 128 Go de mémoire et 8 Go de RAM. Découvrez ici où l'acheter au meilleur prix du marché.

💰Où acheter le OnePlus Nord CE 2 5G au prix le plus bas ?

Le OnePlus Nord CE 2 5G est disponible en France depuis le 10 mars 2022 au prix de lancement de 369 € dans sa version embarquant 128 Go de stockage et 8 Go de RAM. Juste ci-dessous, découvrez l'enseigne qui le propose au meilleur tarif du moment.

🧐Quelle est la fiche technique du OnePlus Nord CE 2 5G ?

Le smartphone OnePlus, le Nord CE 2 5G embarque un processeur MediaTek Dimensity 900 5G qui utilise l'intelligence artificielle pour vous aider à tout faire (jeux vidéo, photo) plus rapidement, plus facilement et encore mieux. Son écran de 6,43 Fluid AMOLED offre un taux de rafraichissement de de 90 Hz avec une définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels). Pour la mémoire RAM, le smartphone embarque 8 Go, épaulé par 128 Go de mémoire de stockage interne.

Grâce au chargeur rapide SUPERVOOC 65W, qui recharge les 4500 mAh de sa batterie ultra vite. Seulement 15 minutes suffisent pour une journée d'autonomie. Aussi, pour la partie photo, le OnePlus Nord CE 2 5G utilise une configuration à trois caméras quasi identique à celle de la génération précédente.

On retrouve de nouveau un capteur principal de 64 MP qui ne nous avait pas vraiment impressionnés lors du test, un capteur ultra grand-angle de 8 MP. La principale différence est le troisième capteur macro de 2 MP, qui vient remplacer le capteur monochrome du OnePlus Nord CE 5G de l’année dernière. Les selfies sont, eux, assurés par un capteur de 16 MP.