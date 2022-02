OnePlus Nord CE 2 5G officiel : voici le grand rival du Realme 9 Pro+

OnePlus vient de dévoiler un nouveau smartphone de milieu de gamme, le Nord CE 2 5G. Celui-ci offre des caractéristiques techniques assez intéressantes, mais est loin d’être le meilleur de sa catégorie, on vous explique pourquoi.

Ce jeudi 17 février 2022, OnePlus a levé le voile sur son nouveau Nord CE 2 5G, qui succède directement au OnePlus Nord CE 5G de 2021. Comme nous avions pu le voir dans les fuites qui avaient dévoilé toutes les caractéristiques du smartphone, celui-ci s’attaquera directement au nouveau Realme 9 Pro+.

Les deux smartphones proposent une fiche technique assez similaire pour un prix presque identique, mais l’un d’entre eux semble proposer quelques avantages non négligeables sur son concurrent, notamment en termes de puissance et de performances en photo.

Le OnePlus Nord CE 2 5G mise sur une puce de MediaTek

Le OnePlus Nord CE 2 5G est cette année propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 900, qui lui permet d’être compatible avec les réseaux 5G. Le smartphone est donc légèrement moins puissant que son rival, puisque le Realme 9 Pro+ mise lui sur un MediaTek Dimensity 920.

À l’avant, on retrouve un écran AMOLED FHD+ (2400 x 1080 pixels) de 6,43 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Celui-ci est protégé par du verre Gorilla Glass 5, et prend en charge la technologie HDR10+ et les espaces colorimétriques sRGB et Display P3.

Le smartphone est alimenté par une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide filaire SUPERVOOC 65 W. C’est légèrement plus que le Realme 9 Pro+ qui doit lui se contenter de 60 W. La recharge rapide sans fil est toujours absente des smartphones de milieu de gamme du fabricant chinois.

Une partie photo qui se contente du minimum

Côté photo, le OnePlus Nord CE 2 5G utilise une configuration à trois caméras presque identique à la génération précédente. On retrouve de nouveau un capteur principal de 64 MP qui ne nous avait pas vraiment impressionnés lors du test, un capteur ultra grand-angle de 8 MP. La principale différence est le troisième capteur macro de 2 MP, qui vient remplacer le capteur monochrome du OnePlus Nord CE 5G de l’année dernière. Les selfies sont, eux, assurés par un capteur de 16 MP.

La partie photo est donc légèrement en retrait par rapport à ce que peut proposer le Realme 9 Pro+. En effet, celui-ci dispose d’un capteur principal de 50 MP IMX766 plus grand, que l’on retrouvera sur des smartphones haut de gamme de 2022 tels que le Xiaomi 12 ou encore l’OPPO Find X5 Pro.

Enfin, on peut citer la présence d’une prise jack 3.5 mm, du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2 et un capteur d’empreintes digitales sous l’écran. On peut également regretter l’absence de haut-parleurs stéréo, pourtant présents sur des smartphones plus abordables tels que les Redmi Note 11 de Xiaomi.

Prix et disponibilité

Le OnePlus Nord CE 2 5G sera disponible en précommande du 3 mars au 10 mars à un prix tarif de 369 euros pour la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. À cette date, le smartphone devrait être disponible sur le site officiel de OnePlus ainsi que chez les revendeurs habituels.

Le OnePlus Nord CE 2 5G est donc proposé à seulement 10 euros de moins que son concurrent, le Realme 9 Pro+ (379,99 euros). Pourtant, ce dernier semble offrir une fiche technique légèrement plus intéressante, puisqu’on retrouve un processeur plus puissant, un capteur photo principal plus grand qui devrait proposer de meilleurs clichés la nuit, mais également un design plus moderne.

Le OnePlus Nord 2 5G, la meilleure alternative sur le milieu de gamme chez OnePlus ?

À 369 euros, on peut se demander si le OnePlus Nord CE 2 5G représente le meilleur rapport qualité-prix du moment. À titre de comparaison, OnePlus commercialise aussi un OnePlus Nord 2 5G à 399 euros qui offre de meilleures caractéristiques techniques que son petit frère. Le fleuron de OnePlus pour le milieu de gamme est propulsé par un MediaTek Dimensity 1200 AI bien plus puissant. De plus, le smartphone utilise un capteur principal de 50 MP IMX766 plus performant, des haut-parleurs stéréo et un design sans épaisses bordures.

Comme c'est le cas chez la plupart des fabricants de smartphones, la pénurie de composants a donc vraisemblablement forcé OnePlus à proposer son Nord CE 2 5G à un tarif moins intéressant que les générations précédentes. Reste désormais à savoir ce que ses caractéristiques valent dans les faits et non sur le papier. Pour cela, on vous invite à lire notre test complet du smartphone publié très prochainement sur le site.