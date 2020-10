OnePlus : le cofondateur Carl Pei quitte la firme juste avant le lancement du 8T

Carl Pei vient de quitter OnePlus. Sept ans après la création de la marque chinoise, le célèbre cofondateur a décidé d'abandonner son poste pour lancer une autre entreprise. Pour l'heure, le constructeur n'a pas encore annoncé officiellement son départ.

Avant de s'illustrer à la tête de OnePlus, Carl Pei vendait des MP3 de marque blanche sur le marché chinois. En 2013, Carl Pei lançait OnePlus en partenariat avec Pete Lau, ancien vice-président de l'industrie chez Oppo. En l'espace de quelques années, les deux hommes ont fait de OnePlus l'un des outsiders les plus redoutés du marché du smartphone grâce à d'ambitieuses actions marketing. En 2018, OnePlus s'est notamment imposé comme le 4e plus gros vendeur de smartphones premium en Europe.

Les fans de la marque chinoise connaissent bien Carl Pei. Très proche de la communauté OnePlus, le jeune homme apparaît régulièrement lors des événements organisés par OnePlus, comme les conférences de lancement ou encore les pop-up stores. Carl Pei a toujours participé activement aux campagnes promotionnelles de OnePlus. Sur Twitter, Weibo ou Instagram, le cofondateur a pris l'habitude de teaser avec plusieurs mois d'avance les nouveautés qui seront intégrées aux prochains appareils de la marque.

Après OnePlus, Carl Pei va lancer une nouvelle entreprise

D'après les informations collectées par nos confrères de TechCrunch, Car Pei aurait déjà quitté OnePlus il y a quelques semaines. Deux sources proches du dossier affirment que Pei ambitionne désormais de lancer sa propre société. Le média ne précise pas quels sont les plans exacts du cofondateur. De même, on ignore ce qui a motivé le départ de Carl Pei de la marque succès qu'il a créé.

Pour le moment, OnePlus s'est refusé à tout commentaire. Même son de cloche du côté du principal intéressé, Carl Pei. Quoi qu'il en soit, plusieurs médias spécialisés corroborent les informations de TechCrunch, dont Android Central et Android Police. On peut donc s'attendre à ce qu'un communiqué de presse soit rapidement proposé par les responsables de OnePlus. Comment accueillez-vous le départ du dirigeant ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : TechCrunch